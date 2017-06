Rajoy rechaza la "plurinacionalidad" de Sánchez y le pide que sea claro y le llame él

Mariano Rajoy no tiene intención de dar el primer paso y llamar a su interlocutor socialista. "No he hablado con él pero estoy dispuesto a hacerlo cuando lo desee", zanjó desde Bruselas, donde protagonizó una comparecencia de prensa al término del Consejo Europeo. Después, aclaró que sería "bueno" que ambos mantengan una reunión para disipar las dudas que le rondan sobre el plan de acción del nuevo PSOE, pero precisó de nuevo que ese despacho se producirá "cuando quiera" Pedro Sánchez, que ya ha cerrado encuentros -se quejaron en Moncloa- con Pablo Iglesias, Albert Rivera o Íñigo Urkullu. "Deberíamos hacer un esfuerzo para entendernos", sentenció el presidente.

En este clima de total distanciamiento, el jefe del Ejecutivo solamente dio por seguro públicamente que el líder socialista se situará de su lado en contra del referéndum separatista que pretenden desde el Gobierno catalán. "No se me puede pasar por la cabeza que pueda hacer una cosa contraria que defender la unidad nacional", enfatizó. "Es el pueblo español, y no una parte del mismo, el que decide lo que es su país", se reafirmó Rajoy ante el pulso de Carles Puigdemont. Pero, a partir de ahí, todo se nubla a ojos del presidente.

Rajoy rechazó de plano el término "plurinacionalidad" y exigió a Sánchez que sea claro sobre sus intenciones. "Conviene que se le entiendan a uno las cosas (...) Nadie nos ha dicho lo que supone exactamente eso, las leyes que hay que cambiar", se quejó. Mientras, desde Madrid, su portavoz se coordinó con él para hacer un rotundo alegato a favor de la Carta Magna, que el PSOE quiere reformar. "Al Gobierno no le parece razonable ni inteligente abrir un proceso constituyente, ni empezar desde cero ni abrir un proceso revisionista", declaró Íñigo Méndez de Vigo. "Nos preocupa la mención al Estado plurinacional, no sabemos a qué naciones se refiere, y eso no está en la Constitución. Nos preocupa que no haya una visión clara de España, de su unidad y del concepto de soberanía", añadió el ministro.

El giro del PSOE sobre el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá también fue censurado por el presidente. Antes incluso del turno de preguntas, Rajoy hizo una encendida defensa del libre comercio y aseguró que la cuestión se había abordado con profundidad en la reunión a puerta cerrada con sus homólogos comunitarios. Además, se revolvió contra el "proteccionismo" y abogó por avanzar en acuerdos con Mercosur y México. Interrogado expresamente sobre la posición de Sánchez, añadió: "Al final se van a abstener y lo importante es que salga. Sería muy difícil de explicar aquí -en Bruselas- por qué por culpa de España" no se hubiera aprobado el acuerdo con Canadá.

Al término del Consejo de Ministros, Luis de Guindos y Méndez de Vigo también buscaron poner en aprietos a Sánchez por el CETA, al que solicitaron que "reflexione" y "sea coherente". "Es un tratado muy importante de toda la UE, que España no puede modificar: o aceptas o no aceptas", avisó el portavoz del gabinete. Mientras, desde el PP, insistieron por segundo día consecutivo en la "podemización" de los socialistas. "Para saber qué ocurre en el PSOE, más que preguntar a Sánchez hay que preguntar Iglesias", afirmó Fernando Martínez-Maillo, que lamentó que Ferraz abandone "sus posiciones tradicionales europeístas".

"Nos gustaría una clarificación en estos temas. Es evidente que ahora en estos tiempos es bueno ser claro, serio y coherente para la estabilidad del país", resumió Méndez de Vigo, ante un encuentro entre Rajoy y Sánchez que sigue sin tener fecha.