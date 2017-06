Rajoy ve ilegalidades en la comisión y arremete contra la oposición, pero no contra Bárcenas

Mariano Rajoy no mencionó a Luis Bárcenas, no le criticó directa o indirectamente en ningún momento, pero arremetió contra la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de su partido, que daba inicio al tiempo que él reunia al Comité Ejecutivo del PP. A puerta cerrada, barones y altos cargos volvieron a escenificar unidad alrededor de su líder y no hicieron uso del turno de réplica. Esto es, todos hicieron suyo el diagnóstico del presidente. "La oposición solo quiere hablar del pasado, nosotros hablaremos del futuro", sentenció.

Para el presidente, la comisión que se celebra en el Congreso está "disparatadamente concebida" por la oposición con la única meta de estirar el chicle de la corrupción y tratar de dañar lo máximo posible al PP. "Algunos necesitan imperiosamente que todo vaya mal, se agarran a la corrupción y sacan casos de hace 30 años", se quejó en su intervención ante los suyos, sin cámaras delante. "La comisión no aporta nada", resumió. Según Pablo Casado, que ejerció de portavoz al término del Comité, las conclusiones "ya están redactadas" porque PSOE, Podemos y Ciudadanos buscan exclusivamente "el desgaste partidista".

En el propio Congreso, ante de acudir a Génova13, el coordinador general de los populares fue durísimo contra la oposición: "Es una comisión inquisitorial que solo busca imponer la ley de la selva y arrinconar al PP", denunció. El número tres, con el aval del presidente, llegó a asegurar que existen "muchos elementos de ilegalidad", y de ahí que los populares hayan recurrido la celebración del órgano ante la Mesa de la Cámara Baja. El PP también buscará el amparo del Tribunal Constitucional. "Las causas generales no son buenas en democracia contra ningún partido", destacó Fernando Martínez-Maillo.

Sin críticas a Bárcenas

Una contundencia que el PP no utilizó en ningún caso a la hora de referirse a Bárcenas. A diferencia de épocas anteriores, ningún portavoz entró públicamente en el cuerpo a cuerpo. El argumento que utilizó Casado es que no quieren participar "en ese circo". Le preguntaron expresamente por el silencio del extesorero, por las acusaciones del resto de partidos sobre posible pacto secreto, pero el vicesecretario de comunicación esquivó esas cuestiones. "Nosotros debemos de estar en la seriedad, esto nos Venezuela", dijo Casado, y emplazó a esperar a las resoluciones judiciales.

En este sentido, fuentes de la dirección nacional negaron una vez más contactos con el extesorero ni ningún tipo de acuerdo para que guarde silencio y no reitere las acusaciones de antaño sobre la pregunta contabilidad paralela del PP. Si bien, un miembro novel del Comité Ejecutivo, que nunca trabajó en la época de Bárcenas, sugirió que "todo parece un poco raro". "Es verdad que ha habido un cambio en Bárcenas, pero en el partido aseguran que no todos los puentes están rotos", precisó. El presidente, a puerta cerrada, no le mencionó en ningún momento.

Superada la foto del otrora hombre de confianza de Rajoy en el Congreso, el PP prepara su venganza contra la oposición en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. "Si hay que investigar al PP, estoy absolutamente convencido de que nadie va a poner ninguna pega para que se investigue exhaustivamente a todos y cada uno de los partidos políticos", afirmó Maillo. Cabe recordar que el Grupo Popular solicitó la pasada semana la comparecencia de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera.