Tensa comisión de Bárcenas: acusaciones a Rajoy, rifirrafe con Cantó y comparaciones con el nazismo

Luis Bárcenas llegaba al Congreso de los Diputados este lunes asegurando que no iba a contestar a las preguntas de los portavoces parlamentarios en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP. El extesorero del Partido Popular no ha entrado a responder las cuestiones sobre procedimientos judiciales en los que está inmerso pero tampoco se ha quedado callado y ha protagonizado varios enfrentamientos.

El primero ha sido con la portavoz del PSOE, Isabel Rodríguez. La socialista acusaba directamente a Mariano Rajoy de estar "desde el origen hasta el fin" tras la financiación ilegal del PP. Rodríguez ha afirmado que el presidente del Gobierno es el "máximo responsable" de una "organización criminal". Bárcenas respondía que "no es el juez, son ustedes los que dicen que son una organización criminal. Los jueces no han definido como organización criminal, es la acusación del PSOE la que le define como una organización criminal", ha insistido el extesorero del PP.

La diputada socialista también ha relacionado el silencio de Bárcenas con un supuesto "pacto de silencio" que el extesorero tendría con el Gobierno para no perjudicarles.

Montero y Monedero

Luis Bárcenas ha contestado también a varias de las cuestiones que le ha realizado la portavoz de Podemos, Irene Montero. Preguntado por la diputada morada por si se quedó con algo de dinero de la caja "B" del PP, el que fuera representante del PP ha afirmado que "en ningún caso, ni con 300.000 ni con 8.000. Con cero euros. De fondos del partido no me he apropiado absolutamente de nada", ha destacado.

Minutos después, Montero le ha cuestionado por la procedencia de su patrimonio. Bárcenas contestaba que su "cuantiosa" actividad profesional le permitió tener una situación económica "muy, muy desahogada". Montero respondía irónica que admiraba la "cantidad de horas de trabajo" que le permitieron acumular esa fortuna. "En todo caso, eso será el señor Monedero y los fondos que recibieron de Venezuela", ha respondido Bárcenas refiriéndose a las "fortunas".

Enfrentamiento con Cantó

Pero el momento más tenso se ha vivido con el representante de Ciudadanos. "Le voy a pedir que por respeto a esta comisión, si no va a decirme nada se tome al menos la molestia de verbalizarlo", ha asegurado el diputado de Cs. "Usted no actúe como si estuviese en una obra de teatro", le ha reprochado Bárcenas al actor. Cantó no lo ha dejado ahí: "Y usted como si estuviera en el salón de una película de vaqueros e indios", ha continuado.

Minutos después volvía a subir el tono entre ellos cuando Bárcenas acusaba a Cantó de haber estado mintiendo "descaradamente" con algunas de las afirmaciones que ha hecho en su intervención.

Tardá y el nazismo

Tardá también protagonizaba uno de los momentos más sorprendentes de la comisión cuando comparaba la situación actual del Partido Popular con el nazismo. "Los ciudadanos alemanes se avergonzaron de sus padres, de sus abuelos, por haber militado masivamente en el nacionalsocialismo. Esta sociedad no tendrá salvación hasta que las nuevas generaciones se avergüencen de las personas que han financiado irregularmente su partido".

Cerraba la comisión el portavoz del PP, Carlos Rojas, que ha evitado dirigirse directamente a Luis Bárcenas. No le ha realizado ninguna pregunta y ha aprovechado su intervención para culpar a la oposición de abrir una causa general contra el Partido Popular. Se ha quejado de que en su partido hayan "tenido que soportar" las acusaciones de "representantes públicos que se han erigido en nuevos Torquemadas" y ha dicho que se debe investigar la financiación, pero no sólo del PP sino de todos los partidos.