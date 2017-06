Cristóbal Montoro es un superviviente político. Igual que su jefe, Mariano Rajoy. Se ha enfrentado sin dudarlo a José María Aznar o Esperanza Aguirre y, durante estos años, varios amigos han dejado de serlo. Tuvo que leer que compañeros del Gobierno y del PP le daban por achicharrado borrándole de la foto del nuevo Consejo de Ministros en noviembre de 2016, pero resistió. Este jueves, siguió la estela de Rafael Catalá y fue reprobado por el Congreso por 197 votos a favor, 135 en contra y 5 abstenciones, del PNV. Según él, está "tranquilo" porque el presidente le sigue sujetando.

El titular de Hacienda está acostumbrado a verse solo. Hubo un tiempo en el que el PP ni le invitaba a sus actos. "Uno no se va cuando quiere. Tengo una responsabilidad. Yo estoy a invitación de y estoy a disposición de", afirmó en uno de sus últimos lances parlamentarios, dejando claro que tiene el respaldo de Rajoy. También el de Soraya Sáenz de Santamaría, su gran valedora, y su grupo de afines, como la ministra Fátima Báñez. "La vida sigue, hay que seguir trabajando y negociando", declaró minutos después de ser reprobado tras la sentencia del Constitucional sobre su amnistía fiscal. "No tiene ninguna consecuencia práctica", razonó.

En el PP se llegó a considerar la reprobación de Montoro como un mero trámite -"Van a acabar reprobando a todos los ministros", según un alto cargo-, pero las informaciones sobre Equipo Económico han escocido internamente. Si antes tenía pocos amigos, ahora tiene menos, aunque todo el Grupo Popular votó en contra de la reprobación . "Todo –lo relacionado con el despacho- parece un poco raro", deslizó un miembro de la dirección nacional, en conversación con este diario.

Oficialmente, el partido no ve "ningún tipo de incompatibilidad" y, sin grandes alharacas, se situó del lado del ministro. "La gente tiene vida antes de la política y da la sensación que una persona tiene que llegar a la política sin tener antes actividad previa", dijo Fernando Martínez-Maillo en Antena3 el miércoles. Pero, a micrófono cerrado, un sector del PP sospecha. Están quienes saben de la cuestión desde hace largo tiempo -"No me ha causado sorpresa, esto es de hace mucho", deslizó un antiguo ministro de Aznar- y otros que, ahora que están en la primera línea de la política, reconocen que lo publicado les ha impactado.

En la Cámara Baja, pocos apoyos a Montoro en su día más duro. Silencio de los portavoces habituales del PP. Así las cosas, fue él quien restó importancia al "reproche" parlamentario y, sobre Equipo Económico, lanzó un claro aviso a navegantes: "Lo que está claro es que voy a defender mi honor. Estoy esperando a que alguien pase la raya para defender mi honor donde debo defenderlo, que es en los tribunales, pero no lo consigo porque están midiendo bien el terreno", dijo. Después, se quejó de la portada de ABC de este jueves e ironizó sobre sus apoyos mediáticos. "Si me apoya algún medio o tertuliano estaré muy agradecido", bromeó.

Rajoy estuvo al tanto de lo ocurrido desde la distancia, en Berlín. De nuevo, su agenda internacional le permitió alejarse de los líos. Mientras, su portavoz aseguró que Montoro goza de la confianza "del presidente y del Gobierno" y pidió al PSOE que rectifique y no vete al ministro. Al término del Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo ensalzó la figura de su compañero, ya que a sus ojos "jugó un papel determinante" para que España saliera de la crisis tanto con Aznar como con Rajoy. Además, elogió su "singularidad" a la hora de negociar, por ejemplo los Presupuestos Generales del Estado de 2017.