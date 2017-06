Mariano Rajoy se declaró dispuesto a hablar y a ceder a fin de lograr unos Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Pero, a partir de ahí, mostró sus reservas ante la petición de Ciudadanos de una bajada de impuestos. "Es evidente que no se puede hacer cada año o dos años una rebajar fiscal porque esto terminaría en ninguna parte", subrayó en una rueda de prensa en Varsovia, junto a su homóloga polaca, Beata Szydlo.

Albert Rivera ya avisó, antes del almuerzo que ambos mantuvieron este martes en Moncloa, que sin reducción de la carga impositiva no se sentaría a negociar. Desde entonces, el Gobierno ha trasladado mensajes confusos ante el órdago planteado por el líder de Ciudadanos. Y, ahora, Rajoy le contestó que han de ser "muy cuidadosos" para no incumplir con los compromisos europeos –"El déficit público no es un tema menor", precisó- ni poner en riesgo el rumbo económico del país.

En este sentido, Rajoy aprovechó la pregunta sobre los impuestos para anunciar que España crecerá más de lo previsto inicialmente este año. Según dijo, el lunes se actualizarán formalmente las previsiones hasta un 3% de crecimiento del PIB en 2017. "Debemos ser muy cuidadosos a la hora de hacer cambios sustanciales en las políticas económicas. En cualquier caso, tengo la obligación de escuchar a todos", razonó, no sin reclamar "responsabilidad" a sus interlocutores.

Unas negociaciones para las que Cristóbal Montoro no es un estorbo, a ojos del presidente, a pesar de su reprobación en el Congreso y del veto del PSOE. Rajoy fue clarísimo: "Les trae sin cuidado quien negocie o deje de negociar absolutamente nada", contestó sobre los planes de los socialistas. Esto es, da por descontado que Pedro Sánchez no ayudará a sacar adelante el techo de gasto y las cuentas públicas. "Aquí quien no quiere negociar son los partidos que todo el mundo sabe", zanjó.