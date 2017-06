Mariano Rajoy quiso dejar claro, tras el discurso de José María Aznar y los últimos movimientos del mundo separatista, que el Gobierno es "absolutamente consciente de cuáles son sus obligaciones". "Lo digo con absoluta tranquilidad", destacó, tras el anuncio de algunos ayuntamientos catalanes de facilitar la consulta independentista.

"El Gobierno no va a abdicar de sus obligaciones de ninguna de las maneras. Lo he advertido en numerosas ocasiones y me gustaría que algunos lo tuvieran en cuenta porque no van a ninguna parte", subrayó el presidente, que insistió: "Los funcionarios tienen que cumplir la ley, los dirigentes políticos tenemos que cumplir la ley y todo el mundo tiene que cumplir la ley".

El jefe del Ejecutivo hizo estas declaraciones en Varsovia, donde ofreció una conferencia de prensa junto a su homólogo polaca, Beata Szydlo, al término de la XII cumbre bilateral.