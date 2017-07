El Gobierno cede y da por descontado un pacto con Rivera para bajar el IRPF

Habrá bajada del IRPF en 2018. Así se desprende de las declaraciones de Cristóbal Montoro, que esta semana dará un impulso definitivo a las negociaciones con Ciudadanos para atar su apoyo al techo de gasto. Atrás quedaron las suspicacias y contradicciones del Ejecutivo. "No puede haber una rebaja fiscal cada uno o dos años", llegó a decir Mariano Rajoy el pasado viernes. "El presidente no dijo que no y espero llegar a acuerdos", zanjó el titular de Hacienda, al término del Consejo de Ministros extraordinario.

Según los cálculos de Montoro, la petición de Albert Rivera se puede asumir sin provocar un revés en los planes económicos del Ejecutivo. De hecho, aunque no quiso entrar en el detalle de las cifras, sugirió en conversación informal con los periodistas que el partido naranja no busca una "bajada tremenda" de impuestos, por lo que no habrá problemas. "Piden una bajada moderada", se reafirmó, en relación a esos 2.000 millones de euros.

Públicamente, el ministro se mostró mucho más predispuesto que Rajoy. "Estamos estudiando la solicitud de Ciudadanos y esperamos que podamos sentarnos con ellos para aclarar, precisar, la bajada del IRPF", declaró. "Creo que vamos a llegar a un acuerdo –con Rivera- al igual que con el resto de fuerzas políticas que apoyaron los Presupuestos Generales del Estado", dijo, en relación al PNV y el resto de formaciones minoritarias.

Un consenso del que excluyó al Partido Socialista, que al tiempo anunciaba en Ferraz su decisión de votar en contra del techo de gasto. "Nadie se ha llevado ninguna sorpresa", dijo, para a renglón seguido afirmar que esa posición en nada tiene que ver con su reprobación política. "Era un apriorismo desde que el nuevo secretario general toma su cargo, para qué le vamos a dar más vueltas", destacó.

Así las cosas, Montoro prometió que "vamos a llamar y a llamar" al PSOE para intentar negociar, pero llegó a la conclusión de que "vamos a coincidir lo justo". Por nuestra parte no va a quedar", remató, y recordó el interés de las comunidades autónomas socialistas de abrir el melón de la financiación autonómica, por poner un ejemplo.

Mientras, Íñigo Méndez de Vigo, a su lado junto con Luis de Guindos, confirmó que Rajoy y Pedro Sánchez todavía no han hablado.