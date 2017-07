Pedro Sánchez apoya a Baiget y duda de si habrá referéndum

Un día después del cese fulminante del consejero Jordi Biaget por manifestar sus dudas sobre la celebración del referéndum, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha querido ocultar las suyas. En rueda de prensa en Ferraz tras reunirse con el rey Felipe VI, Sánchez aseguró que "no sabemos qué va a ocurrir el 1 de octubre", pero "lo haya o no", "no cumple con las garantías necesarias para ser llamado referéndum".

Sánchez se ha posicionado así con el consejero cesado por Puigdemont. Un hecho que los socialistas consideran grave habida cuenta de que radicaliza aún más la deriva independentista en Cataluña sobre la que ha versado el grueso de su conversación con el monarca. "Yo he visto muy preocupado al rey con la situación en Cataluña", ha dicho a preguntas de Libertad Digital sin concretar si Felipe VI le ha preguntado por la España plurinacional que defiende.

Dos horas de reunión que han servido para que el Rey conozca de primera mano los planes de Pedro Sánchez de cara al otoño en el que se prevé el inicio del proceso independentista catalán. Para empezar, el líder del PSOE ofrecerá este jueves a Mariano Rajoy que dé "un paso al frente y ofrezca una salida política" tras la reunión que tienen ambos prevista en el Palacio de la Moncloa.

"La pregunta que le voy a hacer es: ¿está dispuesto el señor Rajoy a dar un paso? ¿O no? Si el Gobierno da esa solución política, estaremos con el Gobierno de España", ha dicho Sánchez tras explicar que la solución sigue siendo avanzar en una reforma constitucional de corte federal e incluyendo ahora la España plurinacional que aprobó el PSOE en el 39º Congreso Federal.

Con pocas esperanzas de que Rajoy recoja el guante, Sánchez no tiene previsto comparecer en Moncloa tras el encuentro con el jefe del Ejecutivo. La respuesta la dará la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, desde el Congreso de los Diputados. Sin embargo, sí confía en que haya, como hasta ahora en los momentos cruciales, un diálogo fluído con el Gobierno. Para ello, Sánchez ha elegido a Patxi López como interlocutor con el Gobierno.

Pese a que ha dejado claro que Rajoy y él son "políticos muy distintos, con convicciones diferentes" y que "somos distantes por cómo vemos la sociedad española y los Gobiernos", el reelegido secretario general del PSOE también ha querido poner el acento en "reivindicar el sentido institucional de la política".