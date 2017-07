Barones del PP pierden el miedo a señalar la vía del 155: "Lo que está ocurriendo es gravísimo"

Mariano Rajoy no quiere oír hablar del artículo 155 de la Constitución. Tan solo citarlo "da alas a los independentistas y alimenta la tensión", en palabras de uno de sus asesores. Su posible aplicación no fue estudiada durante la reunión de más de dos horas que mantuvo con Pedro Sánchez, que le solicitó "mesura" al tiempo que Margarita Robles, su portavoz, rechazó su utilización. Si bien, en el seno del PP, algunos altos cargos han perdido el miedo a mencionar esta herramienta constitucional ante "la gravedad" de lo que está aconteciendo en Cataluña.

"El artículo 155, o cualquier otro, está en la Constitución. No descartaría absolutamente ninguna medida", dijo a las claras Cristina Cifuentes, en una entrevista en esRadio. "La soberanía nacional no se puede coartar", defendió, para insistir en que "el estado de derecho tiene mecanismos" para frenar la amenaza separatista. En todo caso, precisó que "las cosas se tienen que ir haciendo dependiendo del momento y la situación" y defendió que Rajoy ha de tener "cierto respaldo" a la hora de actuar.

Desde Cataluña, Xavier García Albiol lleva días siendo muy contundente y, en conversación con este diario, no descartó la aplicación del 155 en caso extremo. "Se deberán tomar cartas en el asunto para poner en el sitio que se merece a estos responsables que se están cargando la convivencia en Cataluña", afirmó públicamente este martes. Para el líder de los populares catalanes, Carles Puigdemont ya ha atravesado "una línea roja" y el diálogo con él es "imposible".

En consonancia con Albiol, Isabel Bonig, la responsable del PP en la Comunidad Valenciana, no descartó la suspensión de la autonomía con el objeto de hacer cumplir la ley. "Hay que negociar, pero si la otra parte no atiende a razones, habría que aplicar el 155", según su equipo más próximo. Otros muchos dirigentes, incluso de la dirección nacional de la formación, han abogado por utilizar cualquier instrumento legal para frenar a Puigdemont, pero sin llegar a referirse a ninguna medida concreta.

Precisamente, en Moncloa se asegura desde hace meses que todos los escenarios están contemplados y que a Rajoy no le temblará el pulso para evitar la ruptura de España. En un momento dado, el Gobierno, en voz de Íñigo Méndez de Vigo o María Dolores de Cospedal, equiparó con un "golpe de Estado" los planes del líder catalán. La titular de Defensa, esta misma semana, recordó que las fuerzas armadas están para proteger la integridad y la soberanía de España. Pero, a la hora de pedir concreción sobre la respuesta gubernamental, ministros y portavoces del PP se limitan a contestar que "no habrá referéndum en Cataluña".

Oficialmente, el Ejecutivo solo admite públicamente que se presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional en cuanto sea necesario. Un movimiento respaldado tanto por Sánchez como por Albert Rivera, que este mismo miércoles abogó por trabajar "para no tener que aplicar" el 155. "No hace falta gritar", resumió, en un acto de la agencia EFE. Tal y como ya informó este diario, Rajoy no desea tomar medidas drásticas, y la suspensión de autonomía es algo que, hoy por hoy, no se contempla. "No hay que perder los nervios", no para de trasladar a los sutos.

Al término del encuentro con Sánchez, que se celebró en la Moncloa en un clima relajado, Méndez de Vigo se felicitó por la "coincidencia absoluta en lo esencial". "La prioridad es declarar inaceptable ese referéndum de secesión e inaceptable la violación sistemática de la Constitución y las leyes", razonó. Según Ferraz, "no está en la cabeza del Gobierno" aplicar el artículo 155 de la Carta Magna.