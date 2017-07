"La sanidad pública madrileña es extraordinaria". Cristina Cifuentes participó en el programa especial de Es La Mañana de Federico que se celebró en el prestigioso hospital Niño Jesús de la capital, y destacó que "no sólo es que se salven vidas, es que el trato es excepcional". "La humanización de la medicina es muy importante", subrayó, no sin asegurar que hoy "cualquier enfermo recibe -en Madrid- exactamente el mismo tratamiento en oncología que en Houston".

La presidenta de la comunidad de Madrid aprovechó la cita de esRadio para volver a agradecer a Amancio Ortega su donación, gracias a la cual 7 hospitales de la región contarán con 21 equipos de alta tecnología. A pesar de que los tratamientos contra el cáncer sean caros, afirmó Cifuentes, "compensa" que sean a cargo de los presupuestos autonómicos.

La actualidad política ocupó buena parte de la entrevista. Tras sacar pecho por los últimos datos de empleo, reconoció que están siendo "dos años muy complicados" y criticó que Ciudadanos se sume al PSOE y Podemos en la gran mayoría de votaciones en la Asamblea de Madrid. "La realidad es que, en el día a día, mis socios votan con ellos", dijo. "Pleno tras pleno, las preguntas de Ciudadanos tienen que ver con temas relativos con gobiernos anteriores y la corrupción", se quejó. "Han hecho algún tipo de encuesta donde ven que la gestión no es criticable", añadió.

"Estoy satisfecha -con el acuerdo con Ciudadanos-, pero pediría más lealtad", resumió, lamentando a renglón seguido su "incoherencia" formando parte del "tripartito de oposición". "Este partido que usted menciona actúa con mucha incoherencia, dice una cosa y la contraria", insistió, dejando patente su distanciamiento con Ignacio Aguado, al que evitó poner nota.

Cifuentes fue muy clara sobre el pulso separatista. Partió de la base de que "lo que está ocurriendo es gravísimo", y no descartó ninguna medida para garantizar el ordenamiento constitucional. La líder madrileña no tuvo miedo en citar el artículo 155 de la Constitución, en línea con Xavier García Albiol, líder de los populares catalanes. "El artículo 155 está en la Constitución. No descartaría absolutamente ninguna medida. La soberanía nacional no se nos puede coartar", proclamó.

Por todo ello, se mostró su "confianza" de que se pare la amenaza ya que "el estado de derecho tiene mecanismos" para ello. Aunque, precisó, Mariano Rajoy tiene que tener "un cierto respaldo", en alusión a PSOE y Ciudadanos, a la hora de tomar cualquier decisión.