Moncloa: la respuesta de Rajoy "dependerá de lo que hagan los secesionistas"

El Gobierno rechazó una vez más adelantar acontecimientos. Con el PSOE y Ciudadanos negándose a hacer uso del artículo 155 de la Constitución y, en el lado contrario, con barones del PP avisando de que no hay que descartar nada en caso extremo, Íñigo Méndez de Vigo reiteró que no habrá referéndum en Cataluña y que la respuesta de Moncloa "dependerá de lo que hagan los secesionistas". "No hemos podido ser más claros y más firmes", afirmó, al término del Consejo de Ministros.

Un día después de la larga reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, en el Gobierno quisieron quedarse con lo positivo. A saber, la coincidencia de que la consulta del 1 de octubre es ilegal y ha de ser impedida así como el compromiso de mantener una comunicación fluida entre ambos sobre el pulso separatista. "Están de acuerdo en lo esencial y, a partir de ahí, la actuación del Gobierno dependerá de los secesionistas", destacó Méndez de Vigo, que quiso dejar claro que antes se informará a la formaciones constitucionalistas y se buscará el consenso.

Al portavoz del Ejecutivo le preguntaron por las medidas que podría tomar el Gobierno, pero rehusó dar detalles. Después, se le interrogó en concreto por el artículo 155 de la Carta Magna. En este sentido, Méndez de Vigo confirmó que Rajoy y Sánchez "no" hablaron del asunto ya que se trató de "un debate de carácter general". No descartó ninguna posibilidad, pero tampoco planteó públicamente ninguna, más allá de mentar el Tribunal Constitucional. "Actuaremos en su momento pero nunca pidan al Gobierno que diga o avance sobre futuribles", subrayó. A ojos de Moncloa, en estos momentos solo "asistimos a una lista de anuncios de anuncios" por parte de Carles Puigdemont.

Por su parte, y tras destacar varias veces su satisfacción por el desarrollo del despacho del presidente y el líder socialista, el portavoz no dudó en rechazar la acusación del PSOE de falta de diálogo con las instituciones catalanas. "El Gobierno ya está dialogando", se revolvió Méndez de Vigo, citando las negociaciones de Cristóbal Montoro, presente en la comparecencia, sobre cuestiones económicas.

Además, reveló que Sánchez no aclaró a Rajoy ninguna de las iniciativas legislativas pregonadas por Margarita Robles. "Las estudiaremos con mucho gusto, pero en la conversación no puso de relieve ninguna de ellas. Nos gustaría conocer la iniciativa", destacó.