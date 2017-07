El rostro de Miguel Ángel Blanco ocupa desde este lunes por la mañana la fachada de la sede nacional del PP. Mariano Rajoy, acompañado de Marimar Blanco y un nutrido grupo de altos cargos de la formación, guardó un minuto de silencio, se hizo la foto de rigor y anunció que asistirá a los actos de recuerdo que se celebrarán en Bilbao. "Miguel Ángel no está solo en el recuerdo del PP, está en la cabeza de todos los españoles", afirmó, en una breve declaración ante la prensa.

A la entrada de Génova13, el presidente mentó el "espíritu de Ermua" y aseguró que significó "un cambio muy importante en la visión de mucha gente". Y, en un momento de tirantez con una parte de las víctimas de terrorismo, destacó que este colectivo "se merece todo el apoyo, todo el esfuerzo y todo lo que podamos hacer por ellas". "Se pueden convertir en uno de los argumentos más importantes para luchar contra el terrorismo", dijo, y recordó que así lo expuso en la reciente reunión del G20 en Hamburgo.

"Repudiamos como siempre hemos hecho a aquellos que pretenden liquidar la vida y los derechos de los ciudadanos", remató el jefe del Ejecutivo, que no respondió a preguntas de los periodistas. Sí lo hizo la hermana del concejal asesinado, hoy miembro destacado del PP, que lamentó la actitud del Ayuntamiento de Madrid de no sumarse a los homenajes: "No es que se le esté poniendo por encima de otras víctimas. Cuando recordamos a Miguel Ángel, se recuerda a todas las víctimas", afirmó, en relación a la excusa de Manuela Carmena. Además, recordó la importancia de que "la sociedad vasca se quitó el velo del miedo y dio un paso al frente" comenzando "el principio del fin".

El PP de Madrid, a través José Luis Martínez-Almeida, fue durísimo con Carmena: "Su comportamiento es enormemente falaz, no hay ninguna víctima que se haya quejado de que se le hiciera un homenaje", explicó. "Ha homenajeado a delincuentes convictos como Andrés Bódalo y hace apología de la violencia de determinados grupos ", se revolvió el portavoz, que calificó de "triste" la actitud de la regidora.

Se sumó a las críticas Alfonso Alonso, el líder de los populares vascos, también presente en el acto de Génova13. Recomendó a la alcaldesa "no mirar de dónde procede" la víctima y puso en valor el impacto que supuso el secuestro y asesinato del concejal popular. Además, se vio en la obligación de desmentir una vez más que "no" existe una negociación entre el Ejecutivo y el Gobierno vasco para el acercamiento de presos de ETA.

En el homenaje del PP no estuvieron históricos de la formación que tuvieron un papel clave en aquellos días, como José María Aznar o Jaime Mayor Oreja. Una ausencia –en la convocatoria quedaba claro que estarían los miembros de la dirección nacional y de Nuevas Generaciones, a los se añadieron altos cargos de la estructura madrileña- que se suma al gesto contra ellos de la Fundación Miguel Ángel Blanco.

Ciudadanos también reprocha la actitud de Carmena

La actitud del Ayuntamiento de Carmena también fue criticada duramente por Ciudadanos. La portavoz naranja, Inés Arrimadas, aseguraba en la rueda de prensa habitual de los lunes, tras la Ejecutiva del partido centrista, no entender que el consistorio "se haya negado a colgar un cartel con el rostro de Miguel Ángel Blanco".

La dirigente naranja señaló que el concejal de Ermua asesinado hace veinte años "no es una víctima más de ETA, sino que es un símbolo. Es un símbolo de la unión de los españoles contra ETA. Logró movilizar, como no se había conseguido hasta entonces, a todo un pueblo en contra d ella barbarie de ETA. Por tanto pensamos que en el Ayuntamiento de la capital de España debería haber un reconocimiento explícito esta semana" afirmó, informa Mariano Alonso.