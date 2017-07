Mayor Oreja: "Con Ermua vivo hoy España estaría movilizada"

Jaime Mayor Oreja hizo su demoledor diagnóstico sobre la situación que atraviesa el país en el XX aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y ello pese a que "por decir la verdad eres marginado, un radical, un extremista y te apartan de la vida pública" para "quedarte en la soledad". "El espíritu de Ermua se entierra con la negociación con ETA", avisó en una entrevista en Es La Mañana de Federico. "Con Ermua vivo hoy, España estaría movilizada", destacó, mirando al desafía separatista.

El histórico dirigente del PP, exministro del Interior, lamentó que la realidad política vigente se base en una "mentira" tras otra. "Nos instalamos en la nada. La traición del espíritu de Ermua no es gratis, tiene un precio, te quedas en ninguna parte", subrayó. Y esa traición se produce 7 años después del secuestro y asesinato de Blanco, cuando se negocia con ETA. Mayor Oreja reparte culpas y cita tanto al PSOE como al PNV, que "tuvo pánico de que el movimiento contra ETA fuera también contra el nacionalismo y se abraza" a los terroristas.

El que también fuera líder de los populares vascos no cree que el Gobierno del PP haya negociado con la banda terrorista, pero sigue "la estela del proceso". En este sentido, desveló una conversación con Mariano Rajoy en enero de 2014, cuando le dice que no volverá a ser cabeza de cartel en las elecciones europeas. Le dijo al presidente que su diagnóstico "no es el mismo que la historia que estáis contando", según su relato de los hechos.

"Lo que se instala en España es una moda dominante para blanquear la negociación, el mal llamado proceso de paz, y gana lo cómodo y lo sencillo, que es seguir la estela de Zapatero", expuso, mientras Federico Jiménez Losantos recordaba la tumultuosa salida política de María San Gil por discrepancias con Rajoy. El PP, aseguró, "ha dejado que transcurra el proceso".

Mayor Oreja también se fijó en el presente político y criticó la estrategia del Gobierno con respecto al pulso independentista. "No basta con el estado de derecho y los artículos de la Constitución, la fortaleza tiene que estar sustentada en un proyecto político", aseguró, y habló claramente de "indefensión" ante el "segundo proyecto de ruptura" en el país "que lo va a cambiar todo". En su opinión, si el espíritu de Ermua siguiera vigente, no habría miedo al artículo 155 de la Carta Magna. "No hay que aplicar el 155, no hay que sobreactuar… eso es todo lo contrario al espíritu de Ermua", fueron sus palabras.

"Esto es una cuestión de determinación", insistió. En todo caso, Mayor avisó de que cualquier gesto contundente que haga el Gobierno "tendrá la oposición completa del PSOE, que ha decidido orientarse hacia el populismo".

Los oyentes le preguntaron si dará el salto y creará un nuevo partido. El exministro fue rotundo: "Nunca las segundas partes han sido buenas, ahora estoy en la batalla de las ideas", respondió. Y precisó que, a sus ojos, hoy no existe "una masa crítica". "Está fuera de mis objetivos", remató, aunque advirtió de que "vamos a sufrir muchísimo" ya que "las cosas cambian" a una gran velocidad. "Hay que contar la verdad, no buscar un relato", promulgó con insistencia durante toda la entrevista.