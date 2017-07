La Fiscalía investiga una foto que se burlaba del asesinato de Miguel Ángel Blanco

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha considerado "inaceptables" las "bromas de mal gusto" sobre las víctimas del terrorismo, como la de dos jóvenes que redes sociales se mofaron del concejal asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco.

Zoido ha expresado su "rechazo al comportamiento de estos jóvenes" que colgaron en internet una foto suya apuntándose en la sien, simulando con el dedo el cañón de una pistola, delante de una pancarta por el 20 aniversario del asesinato de Blanco que colgaba del Ayuntamiento de Oviedo. La imagen se completaba con el mensaje "Saluda al cielo" acompañado del emoticono de un revólver.

Tras la polémica ambos jóvenes han cerrado sus cuentas en redes sociales y publicado un mensaje de disculpa:

Queremos comunicar nuestras más sinceras disculpas por todo este malentendido de la foto, decimos malentendido porque no era nuestra intención hacer daño a nadie ni que nadie se sienta afectado, no somos así. Estamos totalmente en contra de cualquier tipo de terrorismo y de las muertes causadas. El hecho de esta foto no dice quienes somos ni cómo somos, hemos cometido un error muy grande y por ello estamos muy arrepentidos, puede que algunos sigan con la historia pero pedimos por favor que no se siga con la difusión todos somos personas y cometemos grandes errores así que absteneros por favor a hablarnos por privado con insultos y amenazas. Gracias