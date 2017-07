"El Gobierno de España estará en su sitio, no les quede la más mínima duda". Con independencia de quien esté realmente al mando del proceso rupturista y del baile de consejeros catalanes a favor de los duros, Mariano Rajoy prometió una vez más que salvaguardará la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles. "Hemos asistido a una muestra más de la deriva autoritaria que rompe cada día las leyes y las normas que nos hemos dado entre todos", afirmó el presidente, en una alusión directa a la crisis de gobierno de Carles Puigdemont.

El presidente aprovechó un acto en Moncloa para presentar el plan extraordinario de inversiones en carreteras para lanzar un mensaje claro y directo sobre los últimos acontecimientos políticos en Cataluña. "Después de haber presionados a los medios de comunicación, a la oposición, a los Mossos, a los funcionarios y a los alcaldes, ahora presionan a su propio partido. Si presionan así a su propio partido, qué no harán con los demás", razonó Rajoy, que censuró un Gobierno, el de Puigdemont, "ensimismado en sus propias rencillas".

En Moncloa siguieron con enorme atención todo lo acontecido en Cataluña y, confirmada la purga, Rajoy tomó la decisión de dar su opinión antes incluso de que su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, diera la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Cabe recordar que Pedro Sánchez también tenía prevista una comparecencia en Barcelona. "Están a la deriva, enloquecidos, pero nosotros sin perder la calma, haremos lo que tengamos que hacer", subrayaron fuentes del Ejecutivo. "Sereno y firme", afirmó oficialmente el Ejecutivo. Por supuesto, no se mentó en ningún momento las herramientas a usar, más allá de las referencias habituales al Tribunal Constitucional.

Rajoy fue rotundo en su breve referencia sobre Puigdemont y Oriol Junqueras, a los que no citó expresamente: "Lo que está sucediendo muestra a un Gobierno que quiebra el interés general y que va en contra de los catalanes y de Cataluña", expuso. "Hoy se purga a los dudosos triunfando el radicalismo, ¿qué diálogo quieren con esa forma de comportarse", añadió, dando prácticamente por dinamitados todos los canales de diálogo -cosa que no había hecho antes- entre el Gobierno central y el autonómico. Esto es, la operación diálogo que capitaneó Soraya Sáenz de Santamaría. A renglón seguido, Rajoy avisó de que no le temblará el pulso a la hora de actuar.

Minutos después, en rueda de prensa, Méndez de Vigo aclaró que Rajoy "sigue dispuesto a hablar", pero precisó que quien construye el muro es Puigdemont. "La voluntad de diálogo del Gobierno sigue abierta pero los secesionistas no quieren dialogar, quieren celebrar sí o sí el referéndum", afirmó. No descartó una reunión entre ambos, aunque en Moncloa la ven improbable.

"Lo que hay que hacer es hablar, dialogar, pero siempre dentro del respeto a la ley", no paró de repetir el portavoz del Ejecutivo, que recordó que los actos preparativos de la consulta son igualmente "ilegales". "El referéndum no se va a celebrar", zanjó.