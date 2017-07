Girauta: "El artículo 2 de la Constitución no se toca"

"Me gustaría conocer cuál es la reforma constitucional del PSOE –explicaba este viernes en los micrófonos de En Casa de Herrero el portavoz de Ciudadanos en el Congreso-, cuáles son las líneas maestras", se preguntaba. Respecto a la posición de su partido, Girauta no ha tenido problema en "ser claro: nosotros no vamos a participar en una reforma para contentar a los separatistas", ha dicho, añadiendo además que "el articulo 2 de la Constitución no se va a tocar, la soberanía pertenece al conjunto del pueblo español".

Girauta se ha preguntado también "en qué consisten las ambiciones nacionales de Cataluña" y si cuando el PSOE habla de ellas "quiere decir que para sofocar al nacionalismo convertido en separatismo abierto nos vamos a hacer nacionalistas todos".

A este respecto, el de Ciudadanos ha lamentado "que en el PSOE se haya terminado imponiendo la visión del PSC", si bien ha recalcado que "por supuesto" que la Constitución "se puede y se debe actualizar", pero ha exigido a los socialistas "que hagan el mínimo esfuerzo que hemos hecho nosotros" para definir en qué sentido deben ir esos cambios más allá de frases que no quieren decir nada como que "hay que satisfacer las aspiraciones nacionales".

No hay "espacio para el diálogo"

Girauta ha coincidido con el presidente del Gobierno en que, especialmente tras los últimos cambios en el ejecutivo catalán, "no parece que haya mucho espacio para el diálogo" pero ha explicado que en su opinión "la finalidad última de Junqueras y Puigdemont no es la misma", ya que "Puigdemont sí cree lo que dice", pero el gran ganador político del proceso independentista por el momento es ERC, ya que la antigua Convergencia "va desapareciendo, se va fracturando y ya debe estar disolviéndose como un azucarillo, a CDC la han triturado, es evidente que hay un ganador político en este proceso: ERC".

Y mientras tanto, "Junqueras, que esta al frente de un partido que siempre se ha considerado independentista, podría ser el único legitimado para frenar el proceso. Con eso no quiero decir que vaya a suceder –ha aclarado Girauta-, quiero decir que ya ha conseguido el gran triunfo político de ser el gran líder del mundo nacionalista catalán".