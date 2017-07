Rajoy pone como ejemplo a Urkullu frente a un Puigdemont "desconectado de la realidad"

Mariano Rajoy señaló la vía del País Vasco como solución para desatascar la crisis en Cataluña. "Hay otra forma de construir", proclamó en Bilbao, y emplazó a comparar modelos. Según anunció, el próximo miércoles el Gobierno central y el de Íñigo Urkullu se reunirán para abordar el cupo vasco y aprobar la ley del concierto. Esto es, en una negociación dentro de la ley, más beneficios y competencias para la comunidad. En el lado contrario situó a Carles Puigdemont, al que ve "desconectado de la realidad" y con tintes "autoritarios".

Para el presidente, no cabe duda de que el ejemplo a seguir es Urkullu. Esta misma semana, el PNV sumó sus votos a los del PP para sacar adelante el techo de gasto y el Ejecutivo da por descontado que ese respaldo se mantendrá de cara a los Presupuestos del año 2018. Una operación deshielo con importantes contrapartidas, toda vez el lehendakari ha visto como gran parte de sus reclamaciones económicas, por ejemplo en infraestructuras, se está viendo satisfechas. Los contactos bilaterales entre ministros y consejeros han sido algo habitual en los últimos meses y se están delegando competencias y retirando recursos ante el Tribunal Constitucional.

"Es algo positivo para los vascos y para el conjunto de los españoles. Esta forma de trabajar va unida a las palabras pacto, acuerdo y entendimiento. Es lo democrático y lo que produce resultados positivos para todos", insistió Rajoy. La duda es si, en esos contactos entre el Gobierno y el PNV, se ha tocado también la situación penitenciaria de los presos de ETA. Un extremo que estos días han vuelto a negar tanto desde la Moncloa como desde el PP. "El único final que le queda a ETA es asumir el daño causado, reconocer que nunca tuvo sentido, pedir perdón a las víctimas y desaparecer", proclamó el presidente este mismo sábado en un acto de recuerdo a Miguel Ángel Blanco organizado por Nuevas Generaciones.

La lucha contra el terrorismo y el desafío separatista centraron por completo su intervención en Bilbao. Y fue a la hora de hablar sobre Cataluña cuando ensalzó al Gobierno vasco frente a la Generalidad. Si bien, más allá de hacer la comparación entre el proceder de ambos gabinetes, insistió en que no permitirá que se celebre el referéndum ilegal convocado para el próximo 1 de octubre.

"Este es un desafío que no lleva a ninguna parte y que no tiene la más mínima posibilidad de éxito, y ellos lo saben", destacó Rajoy, a pesar del "ruido" y la "sobreactuación" de los separatistas. "La ley y el estado de derecho son consustanciales a la democracia. No hay democracia sin respeto a la ley", avisó, no sin recalcar que el incumplimiento de las normas "deriva en el totalitarismo". "La deriva totalitaria por parte de algunos es algo que no había ocurrido en España en décadas", dijo, en clara referencia a Puigdemont.

El presidente no citó expresamente al líder catalán, pero aseguró que impedirá sus planes. "Con serenidad, nuestra decisión está clara: la ley se va a cumplir, el estado de derecho va a prevalecer y el referéndum no se va a celebrar", zanjó, aunque una vez más no aclaró qué herramientas tiene previsto utilizar. Cabe recordar que no quiere tocar el artículo 155 de la Constitución, en consonancia con el PSOE y Ciudadanos. "Nosotros estamos orgullosos de cumplir la ley de hacer que se cumpla", se reafirmó.

"Los catalanes sensatos y moderados deben saber que el resto de españoles no les vamos a fallar y que nuestra democracia no va a fallar", concluyó Rajoy, que emplazó a su interlocutor catalán a que vuelva al diálogo dentro de las normas de juego. "Que desconecten de su delirio y recuperen la conexión con el respeto a la ley", fueron sus palabras.