La portavoz de Unidos Podemos es la protagonista de una entrevista en la revista Fashion & Arts de La Vanguardia tan complaciente y entusiasta que la podría firmar sin ningún problema el propio Pablo Iglesias. Sin embargo, el que la firma es el periodista del diario barcelonés Pedro Vallín, que no tiene empacho en escribir frases como estas en los dos primeros párrafos del texto:

Irene Montero (Madrid, 1988), portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, se convirtió el pasado mes en la imagen de un país que se abre camino: su imagen de joven airada y elocuente enfrentada a un gris registrador de la propiedad, un sexagenario de verbo alfonsino, fue la foto para la historia que regaló la moción de censura de Pablo Iglesias. (...) Pudorosa, concienzuda y locuaz, Montero, psicóloga de expediente ejemplar en la educación pública, se trascendió a sí misma y se convirtió en resumen y propuesta de una España distinta: femenina, joven, osada y dispuesta a pelear por una generación y un país que ya no se reconoce en las corbatas.

A partir de ahí, el entrevistador no ceja en su actitud incisiva con preguntas tan duras como "Con lo autoexigente que eres, ¿los términos en los que Pablo y tú habláis de lo personal en público están pactados?" o "¿Te atreves a hacer un retrato de Pablo?".

Es precisamente en esta pregunta en la que Irene Montero parece empezar a sincerarse de verdad: "Es un hombre de corazón inmenso, de ideas claras y que disfruta de conocer, saber y aprender, además de una persona profundamente sensible".

La portavoz parlamentaria también reconoce que en el proceso previo a Vistalegre II, el convulso congreso de su partido, "hubo cosas que me dolieron", unas "cicatrices" que no son "de la Irene portavoz, por así decirlo, aunque sea imposible separarlo". Esas pequeñas contradicciones son otro de los rasgos de la entrevista, como cuando responde a otra incisiva pregunta: "¿Te cuesta mandar? Te diría que sí y que no".

La mayor de estas contradicciones es, quizá, su opinión sobre "el amor romántico" que plasma en una larga y un tanto confusa respuesta:

El amor romántico tiene mucho de mito y una forma hegemónica de entender cómo deben ser las relaciones de pareja entre el hombre y la mujer, colocando a la mujer en una posición subordinada. Lo sé y lo comparto. Pero eso no me hace desprenderme de emociones que me ponen ante el espejo. Aunque tengas muy claro que el mito del amor romántico es algo opresor, patriarcal y tóxico, nuestra educación de forma implícita nos construye. (…) Que lo sientas no lo dota de legitimidad. Es bueno aceptar lo que sientes, y a partir de ahí reflexionarlo y buscar cómo afrontarlo (…) Sabemos que algo que estamos sintiendo forma parte de esa construcción cultural, pero a veces estás hasta las narices de luchar y hay dos minutos al día en que quieres solo sentir. Y tienes que ser capaz de hacerlo..

Entre las otras revelaciones de la entrevista están que conoció a Pablo Iglesias "en un acto en Vallecas", que "ya no" se llaman "camaradas" y eso que ésta le parece "una palabra bella" o a qué dedica sus ratos de ocio: "Para leer tengo que tener un rato. Con la ficción es más fácil, me he hecho socia de Netflix, de HBO, de Spotify… todos los recursos audiovisuales, pido listas a mis compañeras, a veces pregunto por canciones de bailar y solo bailar. Canciones de estas que son machistas, infames y todo lo malo, como de Daddy Yankee, o Carlos Baute, o Despacito… pues me lo pongo. Bueno, claro, y Silvio Rodríguez y todo eso que nos gusta y que ya sabe todo el mundo".

Por último, cuando es inquirida por cuál es "la política española más atractiva" –otra pregunta digna del mejor periodismo extremo- responde que elige "con mucho orgullo a Ada Colau. Hace nada veía unas hermosas fotos suyas en esta revista, Fashion&Arts, estando Ada embarazada… Mujer atractiva por dentro y por fuera".