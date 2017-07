El expresidente de la Generalidad, Artur Mas, ha considerado "insólito e impresentable" que el Tribunal de Cuentas haya dado un paso más para que él pague los gastos de la consulta soberanista del 9N y ha asegurado que no tiene el "dinero suficiente" para hacer frente a esa condena.

Antes de pronunciar una conferencia en Andorra sobre el referéndum previsto para el 1 de octubre en Cataluña, Mas ha salido al paso de la decisión del Tribunal de Cuentas, que está investigando tanto a Mas como los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega para determinar si tienen responsabilidad en el gasto de más de 5 millones de euros de dinero público para llevar a cabo la consulta del 9N, informa Efe.

Mas, que ya fue condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su papel en el 9N, ha denunciado que la actuación del Tribunal de Cuentas "no es presentable desde el punto de vista de un Estado de derecho". El del PDeCAT ha acusado al Tribunal de Cuentas de querer erigirse en una "justicia paralela" y ha insistido en que "algo que ya ha sido juzgado no se puede volver a juzgar otra vez".

"No tengo el dinero suficiente"

Sobre los 5 millones de euros que podría tener que pagar si fuera condenado, ha afirmado que "nadie está preparado" para hacer frente a una cuantía de esta magnitud: "Yo no tengo el dinero suficiente para responder ante los 5 millones de euros que pueden llegarse a pedir".

No obstante, Mas no quiere "pensar que esto acabará de esta forma", porque "al haber sido juzgados y no haber sido tenido en cuenta el delito de malversación de fondos, si al Estado español le queda algo de decencia democrática y de Estado de derecho, creo que llegarán a la conclusión de que esto no tiene recorrido".

Según Mas, lo que pretende el Estado es "meter el miedo en el cuerpo de la gente" para que "se eche atrás" en su apoyo a un referéndum. Algo que, en su caso, se diría que está empezando a conseguir.

El gobierno catalán, con Mas

También el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciado el "grave abuso del Estado" que representa, a su juicio, la decisión del Tribunal de Cuentas. En un mensaje de Twitter del que se hace eco Efe, Puigdemont ha comentado la noticia y ha dicho que "las garantías del Tribunal de Cuentas deben de convencer a los que callan ante este grave abuso del Estado. Grave y vergonzoso".

La diputada de JxSí y exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, ha proclamado al respecto que "España es un Estado fracasado que no ha sabido crecer democráticamente".

Rigau ha hablado en un acto organizado por la ANC en Barcelona, en el que también estaba el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que ha buscado una vía alternativa para pagar la hipotética multa: "Si el precio del 1-O fuera de cinco millones de euros, teniendo en cuenta que más de dos millones de personas votaron en el consulta del 9N, sale a dos euros por cabeza. Tenemos dos euros por cabeza", ha proclamado.

Piden una comparecencia parlamentaria

Además, el PDeCAT ha anunciado que reclamará la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para que explique la decisión "arbitraria" adoptada en relación a la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

Según informa Europa Press, el diputado del PDeCAT en el Congreso por Tarragona y alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha anticipado esta petición en un apunte publicado en su cuenta personal de Twitter, en el que califica de "arbitraria" la medida.