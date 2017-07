Rajoy, al abogado de la acusación: "No sé si se ha confundido de testigo"

Las instalaciones de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares se han blindado con ocasión de la declaración como testigo del presidente del Gobierno Mariano Rajoy en el juicio del Caso Gürtel. "Hemos evitado la foto", sacan pecho en Moncloa. El presidente "ya está preparado para responder preguntas", según su equipo. Llegó a las instalaciones un cuarto de hora antes de las 10:00.

Según han confirmado fuentes de Génova, la dirección nacional del PP seguirá la declaración desde la sede del partido. No será hasta media mañana cuando se haga una declaracíon de apoyo a Rajoy. "Estamos empezando el día y yo ya quiero que termine", en palabras de un miembro de la cúpula, sobre el "juicio mediático" que se está viviendo.

El presidente del Gobierno se enfrenta primero a las preguntas de ADADE, la acusación popular que ha forzado su comparecencia como testigo y que desde el Partido Popular identifican con el PSOE. No han acudido a la sala ni el supuesto cabecilla Francisco Correa, ni su número dos Pablo Crespo ni finalmente Luis Bárcenas .

Primer interrogatorio pobre

Poco después de las diez abogado de la acusación ha empezado sus preguntas sin que en ningún momento se le haya visto en disposición de poner en aprietos a Rajoy y, de hecho, daba la sensación de estar más nervioso que el propio presidente.

Rajoy ha negado "ningún conocimiento" de la existencia de una contabilidad B en el PP y ha afirmado con rotundidad que los papeles de Bárcenas "son absolutamente falsos" y que él y los demás responsables del partido recibían "un sueldo como diputado y un complemento del partido que se declaraba a Hacienda".

Ha habido ya algunos roces entre los distintos abogados y también entre el abogado de la acusación y el propio Rajoy, que ha llegado a decirle que cierta pregunta "no es un planteamiento muy brillante". El presidente de la Sala se irrita con un abogado que interrumpia el interrogatorio con su protestas.

A preguntas de la acusación Rajoy explica que fue él quién en 2004 dijo que había que cortar las relaciones con Correa y que no lo conocía personalmente, aunque admite que es probable que lo saludase en algún acto del partido o en algún momento concreto, "pero no puedo decirlo con seguridad".

"No sé si se ha confundido de testigo" ha llegado a decirle Rajoy al abogado de ADADE, una frase que el letrado ha considerado "impertinente" y que el presidente de la Sala le ha pedido que no repita, "pero no puedo advertírselo antes de que las haga".

El abogado irrita al presidente de la Sala

Pese a que siempre se ha opuesto a que Rajoy compareciese como testigo, el presidente de la Sala, Ángel Hurtado, muestra bastante paciencia con el abogado de la acusación, incluso cuando este hace una pregunta sobre una carta que no está en el sumario y que "en ese caso quizá no debería haberla admitido", dice.

La tensión entre letrado y magistrado ha ido creciendo durante el interrogatorio para prácticamente estallar en las últimas preguntas que Ángel Hurtado no ha admitido, incluso cuando Rajoy ha dicho que podía responder a una de ellas. Finalmente, el abogado de ADEDE ha pedido "un careo" entre el presidente y Bárcenas, algo que el magistrado ha negado en términos muy rotundos. Con esta negativa y la "enérgica protesta" del letrado ha concluído el primer interrogatorio.

El segundo interrogatorio, llevado a cabo por Virgilio Latorre, abogado que representa al PSPV está, sin embargo, resultando más incómodo para Rajoy, que sin pasar por aprietos relevantes sí se está viendo obligado a responder en más ocasiones con frases como "lo desconozco completamente". Lo cierto, no obstante es que, como él mismo dice "es perfectamente comprensible" que el presidente del PP no estuviese al tanto de los extremos por los que le pregunta el abogado.

Rajoy sí es más contundente es cuando se le pregunta si autorizó que se usase su nombre para abrir una de las cuentas en Suiza de Luis Bárcenas: "En absoluto". También ha respondido sin dudas sobre las cuentas de Bárcenas: "No sé de qué disensiones me habla, no conocía esas cuentas, supe de ellas cuando aparecieron en los medios de comunicación y lo siento mucho pero no puedo ayudarle más en este tema".

También el interrogatorio de Virgilio Latorre ha terminado de una forma más abrupta y enfrentándose al presidente de la Sala, que se ha negado a aceptar varias de las últimas preguntas del letrado.

"No compruebo las facturas de todos mis viajes"

El tercer abogado, Wilfredo Jurado, que representa al Partido Socialista de Madrid, insiste en el viaje a Canarias por el que ya se ha preguntado a Rajoy anteriormente y el presidente explica que "no compruebo las facturas de todos mis viajes" y que hago "más de cien viajes al semestre".