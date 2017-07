Génova se pregunta qué hará Cs ante los Podemos "rojo y morado"

Mariano Rajoy echará este viernes el cierre por vacaciones con un ojo puesto en Cataluña. Lo hace satisfecho, crecido ante el histórico dato de la EPA sobre creación de empleo y habiendo sobrevivido a su paso por la Audiencia Nacional. Si bien, también lo hace consciente de que el próximo curso político será duro, con el PSOE y Podemos compitiendo en "radicalidad" e intentando estirar el chicle de la corrupción, según su equipo más directo.

Al término del Consejo de Ministros, el presidente comparecerá en una rueda de prensa, en principio, sin límite de preguntas. La economía y Cataluña centrarán su intervención inicial, según Moncloa. Ya habló de ello este mismo jueves, en una puesta de escena de total normalidad tras su declaración como testigo. Entregó las medallas de oro al mérito del trabajo, y lanzó un mensaje de unidad al tiempo que dijo que las últimas cifras de paro son "gasolina" para seguir trabajando. Entre los galardonados Pau Gasol, María Teresa Campos o Juan Rosell.

Solo una persona le sacó a colación lo vivido en la Audiencia, y que tanto perturbó durante las pasadas semanas al PP. Fue el periodista Tico Medina en tono de broma: "Toreó a veces con el arte de Curro Romero y también hizo el salto de la rana que hacía mi compadre El Cordobés’", le soltó. "Muchísimas gracias por tus palabras, que a veces se necesitan", le contestó el jefe del Ejecutivo, informa EFE.

En todo caso, y aunque la intención de Moncloa es intentar recuperar el mando de la atención mediática, en el PP son conscientes de que la corrupción seguirá persiguiéndoles. Más aún, aducen, ante la "radicalidad" de los socialistas. "Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias salieron corriendo para ver quien llegaba antes y anunciar alguna medida contundente. En este caso le tocó pedir la dimisión a Sánchez pero mañana será Iglesias porque, en esto, se turnan", afirmó Javier Maroto antes incluso del acuerdo de ambas formaciones para exigir que se explique también en el Congreso.

"En España hay dos Podemos: uno morado y otro rojo, que compiten en radicalidad en el mensaje", remató el vicesecretario general. Una idea lanzada también por Fernando Martínez-Maillo, para quien Sánchez tenía preparada la petición de dimisión desde "el día anterior". Para el entorno de Rajoy ha quedado de manifiesto que, incluso en la cuestión de Cataluña, el PSOE no es de fiar, y ponen como ejemplo sus críticas al nuevo control de Hacienda para evitar que los fondos del Estado se destinen al plan secesionista. Este viernes, Rajoy también tendrá que pronunciarse sobre esta cuestión.

Además, para Génova, es especialmente interesante comprobar qué posicionamiento toma Ciudadanos. "Se ve arrastrado a tomar decisiones que no quiere tomar, veremos si resiste", en palabras de un miembro de la cúpula. Este jueves, Albert Rivera reapareció públicamente y no descartó la abstención ante la petición de un pleno extraordinario con Luis Bárcenas de nuevo como protagonista. En Génova no están seguros de poder esquivarlo: "Solo saben hablar de esto porque en el resto de temas pinchan (…) ¿O se atreverían a plantear un pleno sobre el paro?", mostraron su enfado.