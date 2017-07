La falsa neutralidad de Podemos y el descarado apoyo de Izquierda Unida a la dictadura chavista

Mientras el régimen chavista se radicaliza aún más y arrasa los últimos rescoldos de democracia formal en Venezuela, mientras la violencia de la represión se cobra más y más vidas, los aliados y colaboradores del chavismo en España o bien se mantienen en una falsa neutralidad y abogan hipócritamente por la "paz" y la "reconciliación", o bien directamente siguen apoyando a la dictadura sin reservas.

Oficialmente Podemos ha tratado de colocarse más o menos de perfil, como si ellos no tuviesen nada que ver con el régimen que han alentado, al que Pablo Iglesias envidiaba y del que muchos de los dirigentes del partido morado han cobrado. Así, su secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, ha dicho que "no hay que echar más leña al fuego" en la crisis de Venezuela, sino "apostar por la paz, el entendimiento y el diálogo" para llegar a la "reconciliación de los venezolanos".

No obstante, en declaraciones a La Sexta recogidas por Efe, Mayoral ha compartido la postura del líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ha atacado en Twitter a la oposición venezolana diciendo que muchos medios españoles ensalzan como demócrata a la oposición venezolana mientras esta "pone bombas contra la policía y da palizas a votantes".

De hecho, IU ha sido mucho más contundente que Podemos en la defensa de la dictadura chavista: su responsable de Relaciones Internacionales, la eurodiputada Marina Albiol, ha "felicitado" a los venezolanos por "responder con democracia frente a la violencia, el golpismo y la campaña de miedo protagonizada por las fuerzas opositoras reaccionarias alentadas y apoyadas por EEUU y la UE, en un ejercicio permanente de injerencia e intervencionismo".

También desde las cuentas en Twitter de la coalición se han mandado mensajes similares, e incluso se ha afeado al presidente del Parlamento Europeo el rechazo al fraude de la Constituyente que ha hecho público en nombre de la institución.

El más radical, Monedero

Como en otras ocasiones Juan Carlos Monedero ha sido el responsable de Podemos que más radicalmente –y más insistentemente- se ha posicionado del lado de la dictadura que le pagó 425.000 euros, que se sepan.

Monedero ha hablado de "la oposición venezolana que pone bombas a la policía" aprovechando para criticar al Gobierno y a Felipe González y también ha acusado a la prensa española de "manipular la violencia de la oposición para crear otro Chile 1973".

Pablo Echenique, por su parte, ha preferido expresar una opinión algo más elaborada a través de su cuenta de Facebook en el que pide, entre otras cosas, "intentar rebajar las tensiones para disminuir la confrontación social, como han hecho Ban Ki Moon, el Papa Francisco o José Luis Rodríguez Zapatero" y critica a los que "echan gasolina al conflicto", entre los que cita a "Donald Trump, la derecha española, muchos medios de comunicación o el ínclito Felipe González".

Una referencia a Zapatero es también parte del único tuit sobre la cuestión que hace este lunes Pablo Iglesias, el que tanto hablara de Venezuela, que se ha limitado a decir que opina lo mismo que el expresidente en una entrevista con un medio venezolano.

El que no ha dicho absolutamente nada al respecto ha sido, en un silencio muy significativo, el hasta hace no tanto número dos del partido: Íñigo Errejón, por cuya cuenta de Twitter no han pasado las elecciones a la Asamblea Constituyente de Venezuela.