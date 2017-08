Rajoy, sobre la ley del referéndum catalana: "Es una nueva patada al sistema democrático"

Tras acumular un buen retraso por problemas de lumbago que le han impedido cumplir el horario previamente marcado, Rajoy ha comparecido tras su habitual despacho con Felipe VI en el mallorquín palacio de Marivent.

En esta breve rueda de prensa en la que ha aceptado varias preguntas, el presidente del Gobierno ha explicado a grandes rasgos los temas de los que ha departido con el Rey, entre los que estaba por supuesto Cataluña y por duplicado: tanto por la amenaza separatista como por la situación en El Prat.

Respecto a lo primero, Rajoy ha insistido en que "no va a haber referéndum porque España es una democracia y un Estado de Derecho, un país en el que hay Ley y tenemos que cumplirla todos, empezando por los gobernantes".

En este sentido ha recordado que el Tribunal Constitucional suspendió la semana pasada la reforma del reglamento del parlamento catalán, de lo que se ha felicitado. Además ha comentado que "ya se ha presentado una proposición de Ley de Referéndum que la mesa –del Parlament- tiene que calificar" y que "si se hace a favor" esto supondrá otro recurso del Gobierno ya que "es una nueva patada al sistema democrático" que ha englobado en "una dinámica perversa" que va también "contra los principios de la UE".

"El problema que más me importa"

En el turno de preguntas, Rajoy ha vuelto a hablar de Cataluña: preguntado sobre el hecho de que vaya a viajar allí el día 15 de septiembre, cuando arranca la campaña por el sí, ha minimizado la coincidencia. Sí ha enfatizado que se trata del "problema que más me importa". "Yo creo en la unidad de España, es mi obligación defender a millones de catalanes que piensan parecido a como puedo pensar yo", ha señalado, antes de volver a atacar a la CUP: "Hay gente que se está equivocando. Se han entregado en manos de la gente más extremista".

Sobre el CIS y la bajada del PP, le ha restado importancia señalando que "son encuestas" y que "en estos momentos no hay elecciones". "En estos momentos permítame que me dedique a gobernar y luego ya hablaremos", ha indicado, "le puedo asegurar que en el PP estamos muy animados, trabajamos para que las cosas vayan bien" y "para ganar las próximas elecciones". "Yo me siento en forma para hacerlo" a pesar del "incidente", ha dicho en alusión a su ataque de lumbalgia.

En cuanto a los ataques al turismo en Cataluña y País Vasco, ha subrayado que es un "disparate" tratar "a patadas" al "señor turista que viene a España". "Estoy a favor del turismo, de mi país, y no me gustan los extremistas radicales que han proliferado, por poco tiempo, en este país".