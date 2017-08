Sánchez alaba la "proporcionalidad" de Rajoy sobre Cataluña y le promete un "frente común"

El PSOE rebaja su ofensiva contra el Gobierno. Suaviza el tono y promete incluso "un frente común" con el Gobierno para abordar el desafío independentista del 1 de octubre. Así lo ha hecho saber este lunes el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, tras la conversación mantenida esta mañana entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Fuentes socialistas han informado a Libertad Digital de que ha sido "a iniciativa de Pedro Sánchez" quien ha mandado un SMS a Mariano Rajoy nada más conocerse el anuncio de presentación de la Ley de Transitoriedad catalana por parte de Juntos por el sí. Un mensaje al que "ha contestado de forma inmediata Rajoy" llamando telefónicamente a Sánchez.

Conversación en la que se han comprometido a mantener "un diálogo fluído" para hacer frente "al desafío al estado de derecho" promovido por la Generalidad de Cataluña. Es la misma promesa con la que concluyó el último encuentro entre ambos el pasado 6 de julio en Moncloa. Pero la novedad este lunes es que la unidad de acción es sincera. Así lo demuestran los halagos que incluso se ha permitido el portavoz de la Ejecutiva del PSOE.

Frente a las críticas por el inmobilismo del Gobierno del PP y las advertencias de que actuarían "con o sin Rajoy" en el ámbito parlamentario, el PSOE rebaja el tono para poner en valor la "proporcionalidad y la eficacia" en la actuación del Ejecutivo. "Tenemos que decir que en ese sentido está actuando el Gobierno de España. Se está moviendo dentro del terreno de la proporcionalidad y buscando la mayor eficacia posible. Mientras estemos en esa dirección no va a ser difícil encontrar acuerdos".

Una declaración de intenciones a una semana de los atentados de Barcelona que la dirección socialista confía en que se haga realidad pero deja claro que "depende del Gobierno del PP". "Vamos a ver", dicen fuentes de la Ejecutiva que se reunirán el próximo lunes 4 de septiembre en su plenaria para aprobar las iniciativas parlamentarias sobre "la reforma territorial de nuestro país y una apuesta firme con el diálogo".

Huye del reproche a Colau y Puigdemont

Puente criticó este lunes duramente "la instrumentalización política" de la manifestación celebrada el sábado en Barcelona pero la atribuyó a una "minoría que no estuvo a la altura" frente al "comportamiento ejemplar de la mayoría". "No es de recibo", dijo el portavoz, quien, no obstante, evitó responsabilizar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, de haber cedido la organización del evento a la ANC.

"Es apreciable en la organización que las banderas independentistas se concentraban en la cabecera. Parece que es la Asamblea Nacional de Cataluña la que ha asumido la organización. La relación de la alcaldesa fue intachable. En ningún momento fuimos conscientes de que hubiera mayor intención que la repulsa al terrorismo".

Los socialistas también respaldaron la presencia del monarca que, pese a las críticas, acudió a la manifestación de Barcelona. "Obviamente apoyamos la presencia del Rey. Fue una decisión acertada que estuviera allí y que todos los españoles se sintieran orgullosos de su presencia". Algo que, a su juicio, no tiene nada que ver con el espectáculo "reprobable" de la politización partidista de las víctimas. "No esperaba lo que ví. Se ha hablado muy poco de las víctimas. Hay que recuperar la cordura. Por encima de todo están las víctimas y no olvidar a lo que nos debemos".