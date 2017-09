Santamaría y Cospedal prometen utilizar "todas las armas" para evitar la ruptura de España

El PP se erigió como el gran defensor de la unidad nacional, aunque no aclaró que instrumentos utilizará para impedir la consumación de la amenaza separatista. Ministros y altos cargos de la formación se dieron cita en Valencia en la interparlamentaria popular, y todos aquellos que tomaron la palabra coincidieron: España no se va a romper. Especialmente contundentes fueron María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, que esquivaron la polémica sobre el aviso de la Inteligencia Norteamericana pero entraron de lleno a contestar a las provocaciones separatistas.

La primera en intervenir fue la ministra de Defensa, en calidad de secretaria general de la formación. "La soberanía nacional no se va a malvender ni intercambiar por nada", zanjó, para revolverse contra "los gritos" y "las pancartas" de algunos. Cospedal estuvo, como la casi totalidad del gabinete gubernamental, en la manifestación de Barcelona contra el terrorismo y pudo escuchar perfectamente los abucheos al Rey. "La ley y la fuerza de la democracia es la que vale, y no la del grito y la pancarta", se reafirmó.

La vicepresidenta también apeló a esa fuerza de la democracia, y advirtió de que el Gobierno utilizará "todas sus armas" contra las autoridades que intenten la celebración del referéndum del 1 de octubre, que a un mes de la cita todavía no se ha convocado. "El estado de derecho está demostrando su fortaleza para que esa fecha no se materialice", subrayó, tal y como recoge EFE. "El día que firmen, habrán firmado directamente que salen de la democracia y la democracia actuará", remató.

Por su parte, al término del Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo insistió en la misma tesis. Fue muy contundente, pero no aclaró nada sobre el plan del Gobierno ni tan siquiera cuando le preguntaron expresamente por el artículo 155 de la Constitución. "No habrá referéndum de secesión", afirmó, no sin enfatizar que el Ejecutivo "contempla todos los escenarios posibles, tiene todos los instrumentos necesarios y actuará en consecuencia" para hacer cumplir la ley.

En este sentido, fuentes del gabinete informaron de que se está preparando una posible reunión extraordinaria del Consejo de Ministros si, finalmente, el Parlamento catalán aprueba la próxima semana la ley de transitoriedad jurídica y la del referéndum. Sería entonces cuando se tramitaría de urgencia un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional.