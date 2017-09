Mariano Rajoy llega al choque final con Carles Puigdemont sin aclarar qué hará para salvaguardar la unidad de España, más allá de acudir al Tribunal Constitucional. Ante los principales cargos del PP a nivel local, autonómico y nacional, prometió que hará cumplir la ley, pero no mentó en ningún momento el artículo 155 de la Constitución o la ley de seguridad nacional. "Vamos a actuar con proporcionalidad e inteligencia, con tranquilidad y firmeza. Lo que ellos querrían es que hiciéramos exactamente lo contrario", razonó el jefe del Ejecutivo. "Conviene ir a mayor", sentenció.

El Ejecutivo asegura que tiene prepara una respuesta para todos escenarios posibles. Antes de dar cualquier paso, se informará a Pedro Sánchez y Albert Rivera, que podrían ser convocados a una reunión en el palacio de la Moncloa en caso de que el contexto lo requiera. "Un Gobierno no anuncia, un Gobierno actúa", defendió Soraya Sáenz de Santamaría, negándose a aclarar el plan gubernamental. Si la Generalidad tuviera urnas para el 1 de octubre, prometió en una entrevista en la SER, "ya se encargarían las autoridades correspondientes de impedir que se pusieran". "No le voy a contar a Puigdemont lo que voy a hacer para retirarle las urnas. Es mejor que la estrategia quede a buen recaudo", insistió la vicepresidenta.

Ante la junta directiva nacional del PP, el máximo órgano entre congresos, Rajoy defendió que tiene "las ideas muy claras" y pidió a los suyos "unidad y cohesión en el mensaje" en esta semana decisiva. A partir del miércoles "puede ocurrir cualquier cosa", según el entorno del jefe del Ejecutivo, y hay que mantener la "cabeza fría" y no perder los nervios. "No puede existir un gobierno democrático contrario a la Constitución. Es un absurdo y una estafa a la democracia", destacó el presidente, en un discurso abierto a los medios de comunicación.

Rajoy utilizó buena parte de su intervención para argumentar por qué Puigdemont y las formaciones independentistas tienen la culpa de haber llegado a esta situación."Quienes promueven todo esto no quisieron dialogar, ésa es la verdad", se justificó, no sin recordar que la celebración del referéndum no era negociable para el Gobierno catalán. "Y sabían que el presidente no puede autorizarlo", añadió, pero persistieron "en caminar hacia ninguna parte".

"Todo esto ha servido para dividir como nunca a la sociedad catalana y para que tengan una fuerza como nunca los extremistas más extremistas", lamentó. Y, pese a ello, sacó pecho de que el Gobierno "ha estado trabajando por los catalanes" auxiliando económicamente a la administración regional. Mientras, "el legado" de Puigdemont, según su relato, consistirá en "aprobar una ley ilegal y convocar un referéndum ilegal" impidiendo que la oposición proteste en el Parlamento autonómico y que, finalmente, el Estado tendrá que parar.

Nadie hizo uso del turno de réplica tras el discurso de Rajoy, que duró poco más de media hora. Quienes en privado han solicitado una mayor contundencia, guardaron silencio asumiendo su estrategia. La gran mayoría de barones regionales y locales acudieron a la cita de Génova13 para arropar a su líder y dejar claro que no hay fisuras. "Lo que no puede ocurrir es que se reedite otro 9-N. Nadie entendería que se colocaran las urnas", destacó alto cargo del PP, sin micrófonos encendidos.