Ha tenido tiempo para prepararse una respuesta desde la primera vez que se le formuló la pregunta hace ya unos meses. ¿Cuántas naciones tiene España?, se le interpeló este lunes en rueda de prensa. "Lo que tengo claro es que Cataluña y País Vasco lo son", respondió a los periodistas en conversación informal tras afirmar que "todas las naciones son España".

En el segundo asalto de este martes, el secretario general del PSOE ha querido ser más generoso en su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press al explicar que su concepto de "nación de naciones" hay "al menos" otras tres: Cataluña, País Vasco y Galicia.

"La nación no se identifica únicamente con los límites de un Estado sino que dentro de un estado pueden compartirse distintas identidades nacionales. Éste es el planteamiento del PSOE. Al menos, en términos históricos, hay tres territorios que han manifestado su vocación de ser nación. Y esos son Cataluña, País Vasco y Galicia. Insisto, al menos...", dijo sin cerrar la subasta a otros territorios. Una categoría que también ha concedido a España porque los independentistas "la llaman Estado, no nación". "España es una nación, no sólo un Estado".

