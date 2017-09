Albiol: "Estamos ante la crisis institucional más importante desde el 23-F"

Xavier García Albiol ha comentado que tiene una "doble sensación" tras lo ocurrido en el Parlament: "Por un lado la del deber cumplido", ya que "los diputados constitucionalistas estuvimos a la altura en el pleno más complicado de la historia de la democracia". Pero también se ha mostrado "preocupado porque se ha consumado un golpe y, como dijo la vicepresidenta Sáinz de Santamaría, la democracia ha muerto en Cataluña". Además, Albiol ha asegurado que nos encontramos ante "la crisis institucional más importante desde del 23-F", por lo que "frente a esta situación excepcional, la respuesta no puede venir solamente desde el gobierno, tiene que ser consensuada".

El popular ha asegurado que en su partido "sí que se entiende" que es posible y legítimo aplicar el artículo 155 de la Constitución: "Todos tenemos consciencia de que el 155 es un recurso constitucional y, por tanto, una opción encima de la mesa, pero las instituciones disponen de otros recursos para parar este golpe de Estado".

Una moción "imposible"

Albiol ha explicado que le encantaría apoyar la moción propuesta este miércoles por Arrimadas: "Nosotros creemos que si existe alguna opción de poder echar democráticamente al independentismo participaremos de forma entusiástica", pero también señaló que "habría que haberlo hablado antes de anunciarlo a la prensa".

Además, ha señalado "que Ciudadanos sabe perfectamente que es imposible de materializar, no por falta de ganas sino porque no tenemos una mayoría" en la cámara catalana, ya que "los números no cuadran, porque Cataluña sí se Puede no está alineada con los constitucionalistas y el propio PSC informó a través de alguno de sus portavoces de que no participarán". "Ojalá fuera factible" remarcó, "y desde el PP pondríamos todas las facilidades, pero no es así", concluyó.

José María Espejo Saavedra, vicepresidente segundo del parlamento catalán, ha valorado también en esRadio lo ocurrido ayer. El político de Cs ha dicho que "pensaba que era un parlamento que se regía por las leyes y el sentido común". Pese a que "desde hace tiempo habíamos visto que no era así, ayer fue el momento culminante en que han convertido el parlamento en un circo".

Una institución, ha remarcado, que "se ha degradado empezando porque su presidenta, Carme Forcadell, la ha puesto al servicio de un partido y un gobierno". Espejo Saavedra ha apuntado que, como miembro de la mesa, "tenía que denunciarlo" porque Forcadell "no deja hablar, no le gusta que le digan la verdad y no deja que los portavoces democráticos ejerzan libremente sus derechos". Ha resumido la acción de Forcadell como que "si no va bien a los intereses del separatismo, lo tumbamos".

Alternativa liderada por Cs

Por todo ello ha abogado por "echarles del gobierno" pero con la ley en la mano, "la misma que ellos se saltan". Ha recordado que "Cs nació hace 10 años en Cataluña precisamente porque ya decíamos y sabíamos que esto que pasó ayer podía pasar". Además ha añadido que "en aquellos tiempos había un gobierno del PP alegremente sentado junto a los que hoy capitanean el proceso separatista". De hecho, "entonces le dijimos que hiciera algo y no lo hizo". De aquellos 3 diputados iniciales que consiguió Cs han pasado a ser líderes de la oposición, "creemos que podemos aglutinar esa alternativa".

Espejo Saavedra ha recordado que compete al Gobierno de Rajoy "aplicar la ley" al mismo tiempo que ha asegurado que "Cs estará a su lado sin fisuras, y esperamos que esta vez no le tomen el pelo como el 9-N, como ellos mismos han reconocido".