Puigdemont se pone al frente del cerco a los ayuntamientos "insumisos"

Carles Puigdemont ha adoptado el lenguaje de la CUP para advertir a los ayuntamientos que muestran dudas o se niegan a participar en el referéndum ilegal tras las requisitorias judiciales por la ley del referéndum, el decreto de convocatoria y la ley de "transitoriedad" y "fundacional". Según el "president", sólo hay dos alternativas: o se está con él o con Rajoy, con la "ética democrática" o con el Estado que "no deja votar y nos trata como a menores de edad".

Lérida, Tarragona y las principales ciudades del área metropolitana, en manos de los socialistas, no están dispuestas a colaborar con la organización de la consulta ni a ceder colegios y locales electorales. En cuanto a Barcelona, la alcaldesa Ada Colau y su primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, mantienen un tira y afloja con la Generalidad. Por una parte se dicen dispuestos a facilitar la "participación ciudadana", pero por otra exigen unas garantías al "Govern" imposibles de cumplir dada la naturaleza ilegal del referéndum. Colau no quiere poner en riesgo a los funcionarios ni su carrera política. Ronda en el ambiente una hipotética alianza entre los "comunes" de la alcaldesa de Barcelona y ERC. De ahí que Oriol Junqueras se haya abstenido, de momento, de cualquier crítica contra Colau y contra los alcaldes socialistas.

Escenario callejero

En Mataró, Lérida y municipios más pequeños ya se han producido las primeras protestas frente a los ayuntamientos organizadas por la CUP y con la colaboración de las entidades separatistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium. La presión irá en aumento en los próximos días, advierten los antisistema, que preparan un escenario de ocupación de las calles tanto si el Gobierno hace la vista gorda como si cumple con su promesa de impedir el referéndum.

"Vosotros les pagáis"

Lejos de llamar al orden y aplacar los ánimos, Puigdemont se ha quitado la chaqueta institucional y pide a los ciudadanos que participen en la presión contra "los alcaldes del no". "Miradles a los ojos y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas. Esto no es una cuestión de izquierdas o derechas, del área metropolitana contra la Cataluña interior, de no sé cuántos apellidos, no os dejéis engañar", afirmó anoche en un mitin en Sant Joan Despí.

Puigdemont asistirá también a la manifestación de la Diada. Tras los sucesos de esta semana en el "Parlament", el "president" ejerce el cargo desprovisto de cualquier carácter institucional y de representación de todos los ciudadanos.