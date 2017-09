Rajoy: "Los alcaldes tienen que saber que tienen detrás al Estado"

El Gobierno se declara absolutamente convencido de que ganará la batalla. "Hemos aprendido de los errores del 9-N", en palabras de un ministro clave en la respuesta al pulso separatista. Tras la consulta de 2015, la frustración se instaló en buena parte del PP, al comprobar cómo abrieron colegios electorales y se instalaron urnas. Ahora, Mariano Rajoy se compromete a que no pase lo mismo el 1 de octubre. "No nos podrán decir que fuimos blandos. Si ellos juegan sucio, nosotros contestaremos", según el Ejecutivo. "No es verdad que estemos impasibles".

En todo caso, no todo está controlado ni lo podrá estar de aquí a la fecha de la consulta, reconocieron al más alto nivel. El Gobierno se ha puesto como objetivo evitar a toda costa que en las grandes urbes haya "un referéndum como tal", y varios ministros consultados por este diario se congratularon de que Barcelona se niegue a ceder locales. "Los secretarios municipales y los funcionarios no se van a jugar su futuro por esto", razonaron. Otra cosa, matizaron, es "lo que puedan hacer los interinos colocados a dedos por la Generalitat".

Preocupa lo que pueda suceder en los municipios medianos y pequeños, y en especial en el mundo rural. Ante las presiones, varios interventores ya han solicitado por escrito ayuda a la Moncloa. "La Guardia Civil no irá a un pueblo a parar un acto festivo con una butifarrada y unas urnas de cartón. Eso no es un referéndum", se explicó a las claras en privado. El Gobierno, según insistieron las fuentes consultadas, no quiere favorecer situaciones de tensión y nervios.

En Zaragoza, ante decenas de cargos municipales del PP, Rajoy lanzó un mensaje directo a los regidores catalanes: "Los alcaldes tienen que saber que tienen detrás al Estado", proclamó. "Estamos con ellos", dijo, como también con "la Cataluña sensata y moderada que quiere que se respete la ley". "Vamos a responder -al golpe- con firmeza, inteligencia, aplomo, proporcionalidad, serenidad y la rapidez necesarias", afirmó ante los suyos.

Además de la actitud de los consistorios, la otra cuestión que inquieta, y mucho, es lo que pueda pasar en la calle, una vez la ciudadanía constante que Puigdemont no podrá cumplir con sus promesas. La expectación es total ante la Diada. "El objetivo irrenunciable del Gobierno es mantener un clima de concordia cívica", afirmó el viernes Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del Ejecutivo. En este sentido, en Moncloa recordaron que es potestad de los Mossos salvaguardar el orden público, toda vez están delegadas las competencias. "Con una orden judicial, los Mossos harán lo que tengan que hacer", se está trasladando desde el Gobierno.

En la intermunicipal del PP, Rajoy dedicó buena parte de su intervención a reivindicar su estrategia frente al pulso separatista. "No llega más lejos quien más corre sino quien no se desvía del buen camino", afirmó. Después, ante quienes le acusan de inacción, recordó que actuar conforme al estado de derecho "implica unos procedimientos y el respeto a los mismos". "Eso es lo que nos diferencia de ellos. Cuando ellos se saltan los procedimientos, nosotros nos atenemos a ellos con mucho gusto", reiteró, no sin subrayar su apoyo a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional.

El presidente desveló que en Europa "no dan crédito" ante lo ocurrido esta semana en el Parlamento catalán. Y enfatizó la "repulsa" de las cancillerías de la Unión ante los planes de Puigdemont, al que le pidió una vez más que rectifique para evitar "males mayores". "Nos animan a que España siga siendo un estado de derecho", declaró, y fue entonces cuando garantizó una vez más que no le temblará el pulso: "No habrá referéndum y haré todo lo necesario" para que España siga siendo España.