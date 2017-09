El Gobierno podría aplicar el 155 en 5 días pero, de momento, sigue mirando a la Justicia

Mariano Rajoy rechazó que sea responsable del golpe separatista en Cataluña. "No echen la culpa a los demás, todo esto lo han hecho ustedes", replicó a Josep Lluís Cleries, que le acusó, entre otras muchas cosas, de falta de diálogo. "Yo no soy el culpable de todo", llegó a afirmar el presidente, en la sesión de control en el Senado. Como es tradición en esta Cámara, los representantes del PP le recibieron de pie ovacionándole. La amenaza separatista centró la vida parlamentaria. "Bienvenido a la democracia", trasladó la vicepresidenta a Miquel Ángel Estradé, el representante de ERC.

"Podemos resumir su intervención en que la culpa de todo la tiene el presidente del Gobierno", inició su intervención Rajoy, después de escuchar la batería de reproches de Cleries. El senador del PDeCAT le echó en cara la recogida de firmas del PP contra el estatuto catalán y su "incapacidad" para el diálogo. "En la vida hay que tener determinación y coraje para asumir tus propias decisiones", le emplazó el presidente. "A ver si hacen un poco de autocrítica".

El presidente recordó que, después de la campaña del PP en contra del estatuto autonómico, el Gobierno catalán, en manos de Convergencia, no tuvo reparos en aprobar dos presupuestos con el voto del PP. "Después de las firmas y todas esas cosas", según sus propias palabras. Y, ante las quejas de Cleries de que Cataluña aporta más de lo que recibe del Estado, Rajoy le señaló el fondo de liquidez autonómico para "auxiliar económicamente" a la Generalidad.

Además, Rajoy quiso poner en valor cómo la antigua Convergencia, desde que hace bandera con la independencia, ha ido perdiendo cada vez más apoyos en las elecciones hasta el punto de tener que echarse en brazos de la CUP. "Eran un partido con 62 escaños y mire lo que son ahora", le dijo a Cleries. "Están amenazando a alcaldes y periódicos", se quejó, tras lamentar lo vivido la pasada semana en el Parlamento catalán. "No hable de democracia, se ha liquidado la Constitución y el estatuto", censuró, para después aplaudir la rapidez del Constitucional.

El PSOE pide más diálogo a Rajoy

El PSOE, en voz de su su portavoz Andrés Gil, volvió a trasladar a Rajoy su respaldo para frenar el golpe, pero se unió a la crítica de que el Gobierno no ha querido negociar y dialogar. El presidente no quiso enredarse en reproches y se centró en elogiar la colaboración de las formaciones constitucionalistas ante el 1 de octubre. "No voy a hablar de los errores de unos ni de otros", afirmó. "Estoy de acuerdo en eso que ha dicho del diálogo y la política, pero cuando el planteamiento es un referéndum ilegal, las cesiones son imposibles", razonó.

Especialmente intenso fue el rifirrafe entre Soraya Sáenz de Santamaría y el senador de ERC. El parlamentario independentista habló de "represión" por parte del Estado y se negó a ser "súbditos de la ley". "Lo mejor que nos puede pasar es que el 1 de octubre nos veamos en las urnas", apostilló, en lo que pareció una amenaza. "Bienvenido a la democracia", contestó la vicepresidenta, comparando la Cámara Alta con el Parlamento catalán. "Es un hombre afortunado, ésta es una cámara democrática", destacó. "Protegemos a los ciudadanos frente a la tiranía de ustedes", sentenció.

Ni el presidente ni la vicepresidenta aclararon qué herramientas podrían utilizar en caso de desacato por parte del Gobierno catalán. Fuentes del Ejecutivo aclararon que 5 días bastan para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque precisaron que esto no significa que vaya a ser utilizado. De momento, la respuesta sigue pasando por la Justicia. Así, la abogacía del Estado estudia posibles medidas ante el hecho de que la Generalidad no haya publicado la suspensión de la ley de referéndum en el boletín oficial mientras que Rafael Catalá se felicitó por los pasos dados por la Fiscalía para impedir la consulta.