Catalá, sobre los alcaldes contrarios a la ley: "No se va a detener a nadie"

El Gobierno reiteró un día más que no descarta "nada" para frenar el golpe separatista en Cataluña, aunque añadió que no entrará "en provocaciones para que no haya victimismo". Sin cámaras delante, Mariano Rajoy definió así su estrategia hace escasos días: "Lo importante aquí es ganar y, a partir de ahí, hay que hacerlo de la forma más elegante". Y, en este sentido, Rafael Catalá quiso dejar claro que no se busca la detención de los alcaldes que rechazan el cumplimiento de la ley.

"No se va a detener a nadie sino conducirlos a tomarles declaración. Para que haya una detención lo tiene que dictar un juez fruto de unas medidas que ahora son inimaginables en un proceso como este", aclaró el ministro de Justicia. En caso de que los regidores se nieguen a comparecer voluntariamente ante la Fiscalía, añadió en una entrevista en Antena3, "se les llevará para que cumplan con su obligación".

Los ministros que este martes tomaron la palabra alertaron de que las formaciones independentistas buscan caldear el ambiente. "Les interesa subir el tono de sus discursos y decir que se van a producir detenciones", en palabras de Catalá. Luis de Guindos se sumó a esta tesis: "Prudencia, moderación y proporcionalidad, sin descartar nada y sin sobrereaccionar", subrayó. "Sabemos lo que tenemos que hacer, hay cosas que no se dicen a priori", añadió el titular de Economía, que calificó en un desayuno informativo a Rajoy como "una persona fría".

Sobre la respuesta del Gobierno, tanto uno como otro reiteraron que "el referéndum es ilegal" y que, en consecuencia, "hay que saber que colaborar con un delito tiene un coste penal". Y de ahí que la maquinaria del Estado siga en marcha, según fuentes del Ejecutivo, con la Guardia Civil "a pleno rendimiento". "El artículo 155 se podría aplicar después del 1 de octubre para garantizar la legalidad", deslizaron desde la Moncloa, poniendo el acento en la importancia de que no haya fisuras en el respaldo de PSOE y Ciudadanos.

"Cataluña no puede ser un páramo donde no exista respeto a la democracia, a la ley, a los derechos, a la libertad y a la igualdad de todos", resumió Andrea Levy en TVE. Sobre el terreno, Xavier García Albiol, líder de los populares catalanes, no abandonó su habitual contundencia tras reunirse con concejales amenazados por no querer participar en el referéndum ilegal: "El Gobierno catalán apunta y los radicales de la CUP y Arran disparan".