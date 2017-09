El Gobierno reacciona ante las marchas "tumultuarias" pero "no desconfía" de los Mossos

El Gobierno reacciona ante las marchas "tumultuarias" pero "no desconfía" de los Mossos

El Gobierno reacciona ante las marchas "tumultuarias" pero "no desconfía" de los Mossos Méndez de Vigo denuncia el “acoso” a jueces y policías en Cataluña. No cierra la puerta al diálogo pero no llega tan lejos como Guindos.