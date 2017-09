El pregón de las fiestas de Barcelona lamenta la ausencia de las víctimas del 17A… y de los asesinos

El pasado viernes tuvo lugar el habitual acto institucional en el Ayuntamiento de Barcelona con el que se inician las fiestas de la Mercè, las más importantes de la capital catalana, con la lectura de un pregón escrito por alguna personalidad relevante.

En esta ocasión la elegida fue la ensayista Marina Garcés, que trabaja en Zaragoza pero vive en Barcelona y que, tal y como cuenta La Vanguardia, dedicó como era previsible una parte de su discurso al momento político que vive Cataluña, por supuesto colocándose a favor del golpismo y reclamando "una respuesta colectiva contundente que transforme, de raíz y sin complejos, este Estado".

Yo tengo alergia a cualquier nacionalismo, propio o de los demás. Trabajo en una ciudad española y la gente de esta península (ni de ninguna parte) no serán nunca mis enemigos. Siempre he pensado que el mapa de los estados, todos, con sus colores y líneas rectas, nos engaña. Sus colores amables son el resultado de una geografía de guerra. No hay estado que no exista sin una frontera y un ejército. A mí me gustan más los mapas geográficos, donde vemos la forma real de los valles, las montañas y los ríos, que no se detienen en ninguna frontera. Como estoy explicando hoy, creo en un mundo común, hecho del ir y venir libre de la gente. Pero ante un Estado que convierte una pregunta legítima en una acción ilegal, ahora mismo solo queda espacio para una respuesta colectiva contundente que transforme, de raíz y sin complejos, este Estado. No se trata, solo, de poder votar. Se trata de poder decírnoslo todo, para poder cuestionar radicalmente las bases y las condiciones de nuestra convivencia, no solo nacional sino también política y social.