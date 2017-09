El Gobierno: "El 1 de octubre no habrá ningún referéndum en Cataluña"

El Ejecutivo se mostró impasible a dos días del golpe separatista. No hubo anuncio de nuevas medidas, más allá de más recursos ante el Tribunal Constitucional, ni giro en su discurso. Mariano Rajoy canceló su viaje a Estonia para presidir el Consejo de Ministros de este viernes y, al término, Íñigo Méndez de Vigo inició su comparecencia prometiendo que el 1 de octubre "no habrá ningún referéndum" en Cataluña. "Las leyes obligan a todos, recalco, a todos, porque nadie está por encima de la ley", advirtió a Carles Puigdemont y a sus socios independentistas.

En las últimas horas, en Moncloa saltaron las alarmas ante la posibilidad de que los Mossos no cumplan con el mandato judicial. Algunos ministros mostraron en privado su preocupación y altos cargos del PP, como Xavier García Albiol, atacaron duramente a Josep Lluís Trapero por ser "más político que policía". Si bien, públicamente, el Gobierno trató de apaciguar la situación. "Estoy completamente seguro de que van a cumplir la ley. No van a desobedecer", se limitó a contestar Méndez de Vigo. "Velarán por la seguridad a la vez que cumplen con la Justicia", insistió un portavoz autorizado tras la comparecencia pública.

Durante el fin de semana, Rajoy seguirá la evolución de los acontecimientos en la Moncloa junto con su núcleo duro. Se articulará una especie de gabinete de crisis, como ya publicó este diario el jueves. Dolors Montserrat, que está ganando protagonismo en las últimas fechas, se trasladará a Barcelona. Además, habrá una línea de comunicación permanente con el PSOE y Ciudadanos.

"El domingo no habrá referéndum, sí alboroto y ruido. Quien vulnere las leyes tendrá que enfrentarse a sus consecuencias", resumió el portavoz del Ejecutivo. "Lo que suceda el día 1 no será un referéndum", añadió en otro momento de su intervención. "Serenidad y cabeza fría", recetó, no sin solicitar a las autoridades catalanas que eviten caldear el ambiente. El gran temor de Rajoy es que la situación en la calle se descontrole. Méndez de Vigo, ministro de Educación, fue especialmente duro ante la utilización de los niños por parte de los independentistas: "Me parece deleznable" y sobrepasa "muchas líneas rojas".

Ante las preguntas de qué pasará tras la consulta, Méndez de Vigo echó balones fuera. No quiso entrar en la hipótesis de una declaración unilateral de independencia. El Grupo Popular en el Senado desmintió que haya dado orden a sus parlamentarios para que estén listos el martes por si hubiera que aprobar el artículo 155 de la Constitución. Méndez de Vigo no mentó ni esta herramienta ni la ley de seguridad nacional.

En cuanto a la posibilidad de tender de nuevo puentes, el Ejecutivo al más alto nivel dio prácticamente por imposible que Puigdemont y Oriol Junqueras puedan ser interlocutores válidos tras el 1 de octubre. "Está descalificados", subrayaron las fuentes consultadas.