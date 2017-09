El Partido Popular justificó su ausencia en las concentraciones que este sábado tuvieron lugar en numerosas ciudades en defensa de la unidad de España. Tampoco asistieron formalmente ni Ciudadanos ni el Partido Socialista. "Esto no es una cuestión de banderas sino de legalidad. ¿Qué aporta salir con banderas de España fuera de Cataluña?", sostuvo un miembro de la dirección nacional, en conversación con este diario. Las movilizaciones en Barcelona y otras ciudades de la comunidad fueron acogidas con más aceptación en el PP aunque tampoco acudieron representantes del eje constitucionalista.

El argumento principal de Génova para desechar su participación en los actos fue el de "no calentar más el ambiente". Por ese motivo también se frenaron mociones en varios ayuntamientos en defensa de la unidad y en contra del referéndum del 1 de octubre. Ferraz estuvo completamente de acuerdo con esa decisión.

Además de la consigna de no elevar todavía más la tensión, en Génova recordaron que la convocatoria frente a los consistorios "era de Vox" e insistieron en que salir a la calle no es la vía para solucionar la crisis. "La cuestión y el problema está en Cataluña", zanjaron las fuentes consultadas, reivindicando el plan marcado por Mariano Rajoy. "España es una democracia madura, avanzada y la gente expresa sus sentimientos, preocupaciones, deseos y anhelos", contestó Íñigo Méndez de Vigo, en una declaración a agencias de noticias en la Moncloa, sobre las manifestaciones. El portavoz no se adhirió pero mostró el respeto del Ejecutivo a la libertad de expresión, reunión y manifestación de todos.

Al ver la dimensión de las marchas en Barcelona y el resto de Cataluña, ya el sábado por la tarde, fuentes del Ejecutivo y del PP no dudaron en poner en valor su importancia, aunque ningún representante suyo participó formalmente en las mismas. Los cargos que asistieron a los distintos actos fueron a título personal. También ocurrió así en el caso de Ciudadanos.

La única estructura del PP que se saltó el guión dictado por Génova fue la madrileña. Cristina Cifuentes desplegó en los últimos días una gran bandera de España en la Puerta del Sol pese a que, oficialmente, el PP nacional no pidió a los ciudadanos un gesto en ese sentido. Mientras, el Grupo Popular en el ayuntamiento, que actualmente dirige José Luis Martínez-Almeida, también propuso medidas de cara a la festividad del Doce de Octubre. En las últimas horas, Nuevas Generaciones en Andalucía solicitó por las redes colgar banderas en las ventanas.

Algunos parlamentarios del PP consultados por este diario reconocieron su desazón por el hecho de que las formaciones constitucionalistas no hayan convocado una movilización en positivo para apoyar el orden constitucional.