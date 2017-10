Sánchez pide a Rajoy diálogo con Puigdemont y Rivera aplicar ya el 155

Nueva ronda de reuniones en el palacio de la Moncloa. Por separado, Mariano Rajoy convocó a Pedro Sánchez y a Albert Rivera para tratar de salvaguardar la unidad ante la posibilidad de que Carles Puigdemontdeclare la independencia de Cataluña. Los discursos de sus interlocutores fueron muy distintos. El primero, amén de criticar la actuación de Interior el 1 de octubre, exigió abrir ya un diálogo con Carles Puigdemont. El segundo, menos crítico con el Ejecutivo, solicitó aplicar el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones en Cataluña. El presidente se agarró a la coincidencia de todos de que no se puede incumplir la ley.

El presidente se comprometió a estudiar la utilización del 155, que en la propuesta de Ciudadanos se aplicaría con el único objetivo de convocar elecciones autonómicas anticipadas. Rivera, tras algo más de una hora de reunión con el jefe del Ejecutivo, dijo que es la "medida más limpia, la más democrática" para poner fin al desafío separatista y lanzó un guante al PSOE para que se sume al consenso, apelando a los acuerdos pasados entre socialistas y centristas, en el primer gesto de distensión que tiene con Pedro Sánchez en las últimas semanas.

"Ciudadanos llegó a un acuerdo con el PSOE de 200 puntos, que yo los suscribo hoy", aseguró Rivera, aunque recordando a Sánchez que aquel frustrado acuerdo de Gobierno de 2016 incluía la defensa de "la soberanía nacional". El líder de Ciudadanos fue el único que compareció en rueda de prensa en Moncloa.

Previamente, Rajoy se vio cara a cara con Sánchez. Hora y media de encuentro que se saldó con una nota de prensa por parte de Ferraz en la que explican los socialistas que su líder reclamó al presidente "que restablezca el contacto y abra una negociación inmediata con el presidente de la Generalitat", Carles Puigdemont, para establecer un dialogo que "hoy es mas necesario que nunca". Sánchez también le instó a llamar al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a quien -entiende-, se le ha saltado en la ronda de contactos de este lunes, pese a ser la tercera fuerza parlamentaria.

Fuentes de la dirección socialista explicaron a LD que, pese a todo, el PSOE "mantiene el apoyo al Gobierno" aunque no concretan si se habló del artículo 155. Confiando en que no haya declaración unilateral, los socialistas aspiran a no tener que aplicar esta medida drástica aunque también son conscientes de que si se declara la independencia "el PSOE no tendrá más remedio" que apoyar al Ejecutivo.

"Los escenarios están ya hablados", explicaron estas fuentes y en cualquier caso, "es el Gobierno quien debe mojarse primero y concretar qué tipo de 155 quiere aplicar". Por ejemplo, los socialistas no apoyarían en ningún caso la suspensión de la autonomía pero si fórmulas temporales de transición hasta unas nuevas elecciones. Hay aplicaciones del 155 que los socialistas considerarían leves y otros graves y de ello depende el apoyo o no del PSOE.

En teoría, Rajoy abrirá los contactos al resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria en los próximos días aunque no hubo concreciones por parte de Moncloa. Por otro lado, no comparecerá en el Congreso hasta el 10 de octubre.