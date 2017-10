Vara y Page defienden a la Policía y carga contra "los progres de pacotilla"

Cargó contra Pedro Sánchez antes de las primarias socialistas precisamente por su política territorial, y luego se integró en su equipo defendiendo la "plurinacionalidad de España". Ahora, Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, se vuelve a desmarcar de la línea oficial de su partido, representada por Sánchez y por Margarita Robles y defiende la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña. Además, ha cargado contra "los progres de pacotilla que creen que la defensa de la legalidad la tienen algunos en exclusiva por la vía del buenismo, pero es que hay gente que el domingo sufrió, españoles y españolas con los mismos derechos que los demás y por los que nadie está dando la cara".

Vara defendía este martes a los policías nacionales y guardias civiles desplazados a Cataluña y denunciaba que estén siendo expulsados de los hoteles "como perros" cuando fueron "a defender la legalidad" por orden de los jueces y fiscales.

En una rueda de prensa ofrecida en Mérida, Fernández Vara ha expresado su rechazo "a la violencia de las cargas policiales", pero ha añadido que "aunque no sea políticamente correcto también hay que rechazar todo tipo de actitudes violentas, que también las hubo, porque parece como si hubiera habido heridos de primera y de segunda".

Por ello ha recordado a los heridos en la Policía Nacional y la Guardia Civil, "que no han salido en las imágenes, que fueron escupidos, amenazados y que están hoy escondidos y teniendo que salir como perros de hoteles de Cataluña".

"De esos de los que nadie habla ni se acuerda, que estaban allí no por ser ellos, sino por ser nosotros y nos representaban en defensa de la legalidad", ha indicado Vara, que ha pedido que "no se hagan lecturas simples de algo tan complejo y difícil como lo que está ocurriendo".

Fernández Vara ha dicho que, si fuera policía nacional o guardia civil, "estaría muy preocupado de que me estén dejando abandonado de la manera en la que se está dejando abandonado", tanto por el Gobierno como de una parte importante de la sociedad "que no nos atrevemos a decir alto y bien claro que ellos también sufrieron y mucho el domingo, pero como esto no se lleva...".

Page expresa su apoyo al Estado

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado su apoyo a las instituciones del Estado, el sistema judicial, la Policía Nacional y la Guardia Civil tras la jornada vivida ayer en Cataluña por la convocatoria del referéndum ilegal sobre la independencia.

García-Page se refería al debate separatista durante la inauguración del XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebra estos días en Toledo.

Ha señalado que todo el mundo tendría que tener claro que la alternativa a la Constitución española es "ninguna" y ha defendido la Constitución íntegramente, incluso para utilizar aquellos mecanismos que algunos planteen de modificación.

Además, ha expresado su apoyo, "no solo al Estado de derecho, también a las instituciones que tienen la obligación constitucional de velar en los momentos más difíciles por la garantía y la observación de la Constitución: las instituciones del Estado, el sistema judicial, la Policía Nacional y la Guardia Civil", y ha añadido que "es un apoyo muy compartido por el conjunto de la sociedad española".

"Puedo entender que haya partidos u organizaciones que reclamen la independencia de Cataluña, pero otra cosa es que instituciones jurídicas, gente que está cobrando su propio sueldo hoy y que tiene el respeto que le deben incluso los Mossos d'Esquadra porque es autoridad constitucional, no pueden negar a la madre", ha afirmado.

Page ha pedido mantener la serenidad y la calma no solo "de quien tiene todas las razones legales y de sentido común, sino de quien tiene además mucho que preservar". Ha recordado que la segunda parte de El Quijote se desarrolla en Cataluña, por lo que considera "absurdo" que alguien esté luchando por considerar a Cervantes extranjero.