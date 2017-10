Con un análisis titulado El precio de la Libertad la Fundación FAES, que preside José María Aznar, ha terciado en la crisis catalana y lo ha hecho de forma clara y directa, denunciando los "errores de diagnóstico y Gobierno" en los que "no cabe ya insistir ni un minuto más" y pidiendo a Rajoy que actúe ya "tal y como la nación necesita que lo haga" incluso sin apoyos "si ello retardara o condicionara el cumplimiento de su mandato constitucional".

Además, añade que "si no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad entonces debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidir qué gobierno, con qué propuesta y con qué apoyo electoral" debe enfrentarse a la crisis.

"Triunfalismo y banalización"

FAES denuncia "una rara combinación de triunfalismo y banalización de lo que ocurría en Cataluña mientras el procès avanzaba" así como una "asombrosa falta de comprensión de las dinámicas nacionalistas y de la capacidad de estas para envolver la aparente disparidad de sus componentes".

"No se ha entendido –cita como ejemplo– que, junto al nacionalismo radicalizado, en la reivindicación secesionista han confluido el populismo antisistema y el revisionismo del pacto constitucional que desde hace tiempo viene promoviendo un amplio sector de la izquierda decidida a destruir la Transición".

También se denuncia la falta de "entidad de la respuesta" al desafío catalán y como ésta ha generado "una dramática sensación de abandono" en muchos catalanes, agravada por "el acoso a la Policía y la Guardia Civil" que se califica de "inconcebiblemente eficaz y duradero".

"Una nación española que no desiste"

Frente a esto FAES destaca la existencia de "una nación española que no desiste, que no va a desistir" que "por supuesto" también está en Cataluña pero que se encuentra "en una hora crítica" ante un "inocultable vacío" que sólo ha sido remediado por "la Corona".

Se trata de enfrentar "no un simple desafío, sino un ataque frontal a la ley, a la democracia y a los derechos de nuestros conciudadanos. A España, en suma" del que "sus primeros responsables continúan desarrollando sin mayor obstáculo su actividad", dice. "No es posible declarar la democracia muerta en Cataluña y no hacer nada", remacha, en clara y dura referencia a Soraya Sáenz de Santamaría.

Finalmente, el comunicado reclama que el Gobierno emplee "todos los instrumentos constitucionales que en virtud de las mayorías parlamentarias actuales no sólo están a su disposición sino que tiene la inexcusable obligación de utilizar" y que no se puede "amparar" en "cálculos de oportunidad, eficacia o coste". Y, como ya hemos reseñado, avisa al Ejecutivo de que si no es capaz de hacerlo debe ceder el testigo a alguien que sí lo sea.