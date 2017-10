Rajoy calla ante una declaración de independencia y Sánchez le dice que no aplique el 155

Rajoy y Sánchez en una imagen de archivo | David Mudarra El Gobierno consideró "inadmisible" la maniobra de Carles Puigdemont pero no aclaró sus planes. El presidente guardó silencio. Mariano Rajoy se reunió con Pedro Sánchez pasadas las 10 de la noche y conversó telefónicamente con Albert Rivera para consensuar una respuesta y no perder la unidad de los constitucionalistas. Este miércoles, a las 9 de la mañana, reunirá al Consejo de Ministros de forma extraordinaria. A las 4 de la tarde, comparecerá en el Congreso a petición propia para dar cuenta de su posición sobre el pulso separatista. "Lo vivido en el Parlamento catalán ha sido bochornoso, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados", resumió un alto cargo del Ejecutivo, todavía con el pleno en marcha. El giro de Puigdemont provocó el desconcierto en Moncloa. Finalmente, un portavoz ofreció una primera reacción en fuentes: "Es inadmisible hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita", se dijo. Algunos portavoces del PP optaron rehuir a los periodistas al desconocer "realmente" la reacción del Ejecutivo. Finalmente, Soraya Sáenz de Santamaría dio la cara ante los periodistas poco antes de las 10 y media de la noche. No admitió preguntas de los periodistas. La vicepresidenta se mostró muy crítica con Puigdemont pero evitó mostrar las cartas del Ejecutivo. Su principal anuncio fue que se reunirá el Consejo de Ministros, para lo que el Gobierno pidió retrasar la sesión de control en el Congreso prevista a la misma hora. "Nadie puede pretender, sin volver a la legalidad, imponer una mediación", dijo. Únicamente podría haber diálogo "dentro de la ley", insistió. El Gobierno no descartó públicamente ninguna medida pero el entorno de Sánchez filtró que no se aplicará el artículo 155 de la Constitución. Compartir

