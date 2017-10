¿Qué dice el requerimiento de Rajoy? Dos peticiones y dos plazos

"Un requerimiento, dos peticiones, dos plazos". Así resume el Ejecutivo su maniobra política ante el golpe separatista. En la primera petición, Mariano Rajoy da cinco días -hasta el lunes- al presidente catalán para que "confirme" si ha declarado la independencia en Cataluña. Según fuentes gubernamentales, no habrá cabida para las ambigüedades porque se le solicitará que sea "nítido". En caso de que admita la independencia, no responda o no sea claro, se realizará la segunda petición.

En la segunda comunicación, el Ejecutivo exigirá a Puigdemont que revoque la declaración de independencia y vuelva a la legalidad. Carles Puigdemont tendrá hasta el jueves 19 para contestar. Si hace caso omiso, Rajoy podría aplicar el artículo 155 de la Constitución.