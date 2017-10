Último aviso de Moncloa a Puigdemont: "Sólo una respuesta clara evitará la aplicación del 155"

Mariano Rajoy no aceptará una respuesta confusa por parte de Carles Puigdemont. Y el primer plazo del requerimiento acaba este lunes a las diez de la mañana. "Está obligado a ofrecer una respuesta clara y sencilla", advirtieron fuentes del Ejecutivo a última hora del domingo. Tiene que responder que "no" declaró la independencia. "Cualquier otra suerte de contestación, sea una carta o la simple reiteración de su discurso ante el Parlamento catalán, no evitará la aplicación del artículo 155", en palabras de un portavoz autorizado.

En caso de que Puigdemont ceda, el Gobierno reiteró su ofrecimiento a entablar un diálogo que el viernes Soraya Sáenz de Santamaría enmarcó en el Congreso de los Diputados. El negar la declaración de independencia, según Moncloa, "permitiría poner fin a la tensión de los últimos días y recuperar la convivencia así como el marco legal previo a cualquier diálogo político". Según fuentes no oficiales, en las últimas horas se han llevado a cabo contactos informales entre miembros del Ejecutivo central y el autonómico, como aireó Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, el sábado en La Sexta.

"Lo fácil que sería contestar que no se ha producido la independencia y por tanto queremos sentarnos a dialogar", subrayó Juan Ignacio Zoido, el titular de Interior, este domingo. Desde el PP, Javier Maroto afirmó que "a veces, una retirada a tiempo a tiempo es una victoria". "Señor Puigdemont, sabemos las presiones que está teniendo, pero también sabemos que toca el sentido común", destacó el portavoz de los populares.

Pesimismo en Moncloa

Si bien, más allá de no perder la esperanza públicamente, en Moncloa ya se preparan para una reacción inadmisible del líder catalán este lunes. Fuentes del entorno del presidente se mostraron bastante pesimistas. Rajoy recibirá la contestación de Puigdemont, si es que esta llega a producirse, en Moncloa. En teoría, no comparecerá ante los medios de comunicación.

En el contexto de que el líder catalán no se retracte, el Gobierno le dará hasta el jueves a las diez de la mañana para que restituya el orden constitucional. Un segundo plazo que podría obligar a Rajoy a retrasar o cancelar su viaje a Bruselas para participar en un Consejo Europeo. Según su agenda oficial, estará en la capital comunitaria el jueves, aunque podría desplazarse por la tarde, y el viernes. Cabe recordar que para poner en marcha el 155 es necesario celebrar un Consejo de Ministros.

"Todos los escenarios están previstos", se limitaron a contestar en Moncloa sobre las posibles medidas a tomar. Pedro Sánchez solicitó a Rajoy que, de ser necesaria dicha herramienta constitucional, su aplicación debería de afectar lo menos posible a la autonomía. "Vamos a intentar mantener la unidad. Seguirán los contactos con las formaciones políticas y actuaremos con proporcionalidad", añadieron las fuentes consultadas. Según avanzó El Mundo, el presidente podría llegar a encomendar la gestión de Cataluña a un Gobierno de concentración o tecnócrata antes de convocar elecciones en la comunidad. Para una parte del Ejecutivo es fundamental tomar el control de los Mossos aunque en Moncloa se negaron a dar oficialmente detalles.