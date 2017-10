Mariano Rajoy hizo un último llamamiento a Carles Puigdemont. Le pidió "equilibrio" y que rectifique antes de que este jueves, a las diez de la mañana, expire el último plazo dado por el Gobierno. "Va a obligar al Gobierno a tomar decisiones que sería mejor no hacerlas nunca", subrayó en la sesión del control al Gobierno, en relación al artículo 155 de la Constitución.

Así, una vez más, el presidente dejó claro que no le gustaría tener que pulsar el botón del 155 y aplicar unas medidas que el Gobierno sigue sin aclarar públicamente, aunque un sector del gabinete considera "esencial" empezar por el control de los Mossos. En el Congreso, Rajoy aprovechó una pregunta del diputado del PDeCAT Jordi Xuclá para solicitar una vez más al líder catalán que aclare si declaró la independencia. "Hagan un esfuerzo para convencerle", le pidió a su interlocutor en la Cámara.

"Sinceramente, creo que el Gobierno ha actuado con moderación y prudencia, y se me ha criticado por eso. Deberían de darse cuenta de lo que han hecho", expuso Rajoy, que hico hincapié en le hecho de que Puigdemont y sus socios "no dejan hablar a la oposición" en el Parlamento autonómico. "Sensatez", reclamó, para a renglón seguido ofrecer diálogo en el Congreso en caso de que el líder catalán responda al requerimiento del Gobierno en los términos solicitados.

Las declaraciones de Xuclá no hacen presagiar un giro en la estrategia independentista. "No se atrevan a tocar uno de nuestros tesoros más apreciados", amenazó al presidente, en relación al sistema educativo. El presidente optó por no entrar en esta cuestión después de que Ciudadanos se quedara solo el martes a la hora de defender su iniciativa en contra del adoctrinamiento en las aulas de Cataluña.

