Rajoy da más tiempo a Puigdemont y suspenderá el 155 si convoca elecciones

Mariano Rajoy podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario el jueves por la mañana después de que concluya a las diez el segundo de los plazos del requerimiento a Carles Puigdemont. Antes, despachará con Pedro Sánchez y Albert Rivera –con el que se ve esta tarde a las 16:00h–para acordar las primeras medidas a tomar en el marco del artículo 155 de la Constitución. Si bien, pese a lo dicho públicamente por el PP, no será la última oportunidad para el líder catalán. Si convoca elecciones, el presidente entenderá que vuelve a la legalidad y la actuación gubernamental quedará paralizada.

En principio, el Senado celebrará el jueves 26 o el viernes 27 de octubre un pleno extraordinario para resolver la tramitación del 155, según un portavoz de la Cámara Alta. Y, al menos hasta entonces, el Ejecutivo da otra vez margen a Puigdemont para que rectifique. "Podría convocar elecciones hasta el minuto antes de que el Senado apruebe las medidas" y "parar el 155", en palabras de un interlocutor directo del presidente.

Fuentes del Ejecutivo al más alto nivel confirmaron este extremo, con el que ya especuló el PP durante la jornada del martes. "Si convoca unas elecciones autonómicas, en el marco de la LOREG –la ley orgánica del régimen electoral general–, estaría dentro de la ley", explicaron. Si bien, el Gobierno estaría muy atento al hipotético anuncio de Puigdemont ya que "no" podría decir que declaró la independencia y las elecciones "no serán constituyentes".

El ministerio de Hacienda sí quiso precisar que, en caso de que el líder catalán diera este paso, se mantendría el control de las cuentas hasta después de los comicios y una vez el Gobierno compruebe que el futuro Ejecutivo catalán "respeta la legalidad".

Las medidas del 155

En paralelo, el Ejecutivo aseguró que "todo está listo" para la aplicación del artículo 155. Las fuentes consultadas en el seno del gabinete consideraron fundamental controlar tanto la estructura económica del Gobierno autonómico como la relativa a la seguridad. La salida de Oriol Junqueras de la consejería de Economía sería fundamental, según Hacienda, para "encarrilar la situación" y dar certidumbre en el extranjero. "Se colocaría a alguien de perfil técnico". También habría sustituciones en los Mossos.

"El diseño final de las medidas y el impacto de las mismas –por ejemplo, intervenir o no todas las consejerías– dependerá del consenso con PSOE y Ciudadanos", según transmitieron desde el Ejecutivo. Si bien, dejaron claro que el objetivo final sería convocar elecciones en un plazo no mayor a seis meses. En Moncloa señalaron incluso el mes de diciembre aunque, públicamente, Soraya Sáenz de Santamaría no quiso aclarar ningún extremo en la sesión de control al Gobierno.

En el Congreso, el presidente hizo un último llamamiento a Puigdemont. Le pidió "equilibrio" y que rectifique para evitar que tenga que actuar. "Va a obligar al Gobierno a tomar decisiones que sería mejor no hacerlas nunca", afirmó gráficamente. Al término del control al Ejecutivo, se fue a Moncloa sin hacer declaraciones a los periodistas para preparar su respuesta del jueves en coordinación Sánchez y Rivera. Moncloa confirmó que, tras la previsible reunión con sus ministros, se trasladará a Bruselas, donde participará en el Consejo Europeo. Allí, espera recibir el aval de sus socios después de haber conversado en las últimas horas con varios de sus homólogos.