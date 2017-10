Toni Cantó: "No me hacía el corte de mangas por un tema ideológico, sino por la pasta"

El diputado de Ciudadanos Toni Cantó, ha atendido este miércoles la llamada de Es la Mañana de Federico después de que el martes en el Congreso el PP diera la espalda a la iniciativa de Ciudadanos para evitar el adoctrinamiento en las escuelas en Cataluña y la protección de aquellos alumnos y padres que denuncien el acoso de compañeros y profesores por motivos de pensamiento.

Cantó, que fue el encargado de presentar la iniciativa en el Congreso, vio cómo el PP se abstenía condenando al fracaso su iniciativa. También soportó que partidos como el PNV le llamaran racista. "Que el PNV te diga racista tiene narices. Que lo digan el PNV de Sabino Arana o Junqueras los que hablaban del RH vasco o del ADN catalán, tiene narices", lamentaba Cantó.

Esta situación, para Cantó fue "realmente descorazonadora y muy sorprendente". Para Cantó, no tiene sentido que el PP se oponga a su iniciativa porque "es evidente que el problema existe" y por eso "lo único que pedimos es que exista una herramienta para intentar que estas cosas, como que haya profesores que reprendan a niños por ser hijos de guardias civiles, no ocurran".

Además, recordaba Cantó que, en los casos de corrupción, la ley recoge la figura del denunciante, "lo hemos visto y para nosotros es curioso que existan denunciantes para la corrupción política y que, en este caso, no se quiera proteger a los niños o padres que quieran denunciar lo que están sufriendo sin que luego tengan que vivir en un apartheid".

Sobre la intervención del PP a cargo de Elena Bastida, especialmente dura con Cantó, el diputado de Ciudadanos cree que "sobreactuó y trató de tapar las vergüenzas de un PP que no apoyaba una iniciativa como esta". En este sentido, Cantó recordó que el PP tiene "herramientas como la Alta Inspección del Estado o el Defensor del Pueblo para poder hacer algo en la Comunidad Valenciana, pero no lo han hecho. Como sigamos así", añadía Cantó, "en Valencia y Baleares nos encontraremos con una situación como la de Cataluña".

El corte de mangas

Sobre el corte de mangas que le hizo la diputada del PDeCAT, Lourdes Ciuro, Toni Cantó ha dicho que el insulto no "me lo hacía por un tema ideológico, sino por la pasta, porque no quieren que les quiten el pesebre, no quieren que les quiten la pasta y por eso están engañando a muchos catalanes".

También se ha referido a las declaraciones de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien dijo que la detención de los Jordis era perjudicial para el diálogo. "Me pareció muy tremendo que Carmena dijera lo que dijo de la detención de estos dos. Me parece vergonzoso", añadía.