Albiol alerta: el 155 "ya se ha puesto en marcha y no se puede frenar" García Albiol no ve claro que se pueda detener la aplicación del 155 si se convocan elecciones y cree que "no se puede frenar".

LD/Agencias 2017-10-23

Albiol, durante la rueda de prensa | EFE El líder del PPC, Xavier García Albiol ha defendido así la aplicación del artículo 155 de la Constitución ya "no se puede frenar" ni aunque se convocasen elecciones, pues hay que garantizar la "pervivencia" del autogobierno. En rueda de prensa en el Parlament de la que se hace eco Efe, Albiol ha agregado, además, que unas elecciones autonómicas estarían ahora "contaminadas políticamente" ya que la Generalidad "se ha convertido en un aparato de agitación del independentismo", por lo que las medidas del 155 permitirán a su juicio unas "condiciones de equilibrio" en los comicios. El presidente del PPC ha asegurado que si hay "algún responsable" de la "decadencia" actual de las instituciones de la Generalidad es Puigdemont y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, por lo que el objetivo del 155 es "recuperar la normalidad democrática" en Cataluña, que "ahora no existe". Así, Albiol ha defendido que las medidas del 155 ni "anulan" ni "suspenden" el autogobierno, sino que lo que hacen es garantizar la "pervivencia" de las instituciones de la Generalidad: "El 155 no significa suspender el autogobierno sino garantizar pervivencia del mismo y evitar la voladura del Estado de derecho y la voladura del autogobierno por parte propio Govern", ha asegurado. Elecciones "contaminadas" Por ello, ha considerado que el 155 "ya se ha puesto en marcha y no se puede frenar", aún en el hipotético supuesto de que Puigdemont convocase elecciones autonómicas antes de la aprobación de las medidas en el Senado el próximo viernes. El dirigente del PPC opina, además, que si ahora se celebrasen elecciones autonómicas "estarían contaminadas políticamente, porque la administración de la Generalitat se ha convertido en un aparato y en un instrumento de agitación del independentismo". En este sentido, ha subrayado que el 155 permitirá afrontar las elecciones autonómicas con unas "mínimas condiciones de equilibrio y de respeto democrático". Por otro lado, ha advertido al Govern, a Junts pel Sí y a la CUP que si "tienen la tentación" de declarar unilateralmente la independencia en el pleno del próximo jueves, ni el grupo del PPC en la cámara catalana ni el Gobierno "lo permitiremos". Albiol ha avisado así a los independentistas de que el Gobierno de Mariano Rajoy podría tomar medidas para suspender la aprobación de la DUI y se pedirían responsabilidades de "todo tipo" a los que pudiesen permitir esa votación. Compartir

