El búnker catalanista se prepara para resistir al 155

Las entidades, partidos y comités separatistas se preparan para una larga resistencia y nuevas movilizaciones. La sombra de la aplicación del artículo 155 genera un intenso debate entre ERC y el PDeCAT. El Govern está dividido entre quienes quieren que Puigdemont proclame la república el jueves para hacer frente al "golpe del Estado" y quienes añaden que en el mismo pleno debería anunciar la convocatoria de elecciones "constituyentes", calificativo de unos comicios que caso de ser convocados por el todavía president lo serían al amparo de la legalidad constitucional y estatutaria "derogada" por el propio Parlament.

Los altos cargos de la Generalidad y sus múltiples extensiones se preparan para lo que prevén una intervención dura. El plazo hasta la celebración del pleno del Senado es vital para "redecorar" la administración y blanquear sus procedimientos, incluso para camuflar la verdadera dimensión de las estructuras de Estado, como la agencia tributaria catalana. En cuanto a los medios públicos, TV3, Catalunya Ràdio y la Agència Catalana de Notícies, fundada por el propio Carles Puigdemont en 1999, cualquier intento de intervención por parte del Gobierno está abocado al fracaso a corto y medio plazo. Lo mismo sucede en la denominada escola catalana.

La cuestión de los Mossos d'Esquadra puede ser incluso más conflictiva que las ya referidas con el riesgo añadido de que una parte significativa de los agentes se nieguen a acatar las disposiciones emanadas de la Constitución que juran o prometen para entrar en el cuerpo.

El control de las cuentas de la Generalidad ya se ha dejado notar en la capacidad operativa de las consejerías, pero la administración autonómica aún dispone de remanente para aguantar seis meses siempre que el Gobierno se haga cargo de los sueldos de los aproximadamente doscientos mil funcionarios y empleados públicos de la administración autonómica.

Las plataformas separatistas debaten qué iniciativas adoptar en función de la decisión que se adopte en el gobierno en la sombra, el directorio que maneja el golpe de Estado separatista formado por Artur Mas, el publicista y editor Oriol Soler (cuya productora ha realizado el vídeo de Òmnium sobre la "represión" en Cataluña), David Madí, el exconsejero de ERC Francesc Vendrell, Marta Rovira, Puigdemont y Oriol Junqueras. Los Jordis también formaban parte de ese ejecutivo como correas de transmisión para las bases.

Amos de la calle

Puigdemont está dispuesto a hacer lo que le digan y Junqueras presiona para que proclame la independencia. Unas elecciones no entran en la ecuación de ERC a pesar de que todas las encuestas le sitúan como primera fuerza política en Cataluña al engullir los restos de Convergencia en forma de PDeCAT. En todos los escenarios son claves los diez votos de la CUP, pero no así la opinión de sus diputados. La formación antisistema no ha exhibido el músculo callejero del que se jacta y en cualquier caso es mucho menor que el de la ANC y Òmnium, los amos de la calle que han acuñado la consigna "els carrers seran sempre nostres".

A día de hoy, las fuerzas separatistas se inclinan por proclamar la independencia y resistir a pesar del cese del ejecutivo catalán en pleno. El búnker está concurrido. Las bases de la ANC y Òmnium son claves en esta estrategia para lo que se ha dado en llamar la "defensa del autogobierno". El 20 y 21 de septiembre, en el registro de la consejería de Economía, quedó constancia de la capacidad del separatismo para entorpecer la acción de los jueces. Las dos manifestaciones para pedir la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -la segunda con el aditamento del anuncio del artículo 155- han movilizado a miles de personas, menos que en las Diadas, pero suficientes para mantener el "relato" de que el separatismo es mayoritario en la sociedad catalana.

Algunas dudas

Los separatistas presionan al PSC para que se desmarque del PSOE y el PSC pide a Puigdemont que acuda al Senado y luego convoque elecciones para evitar la intervención de la Generalidad. Decenas de miles de puestos de trabajo están en juego así como decenas de millones de euros en subvenciones, ayudas y regalías de todo tipo.

El anuncio del 155 ha tenido la virtud de que, por primera vez desde que comenzara el proceso, algunos dirigentes separatistas echan cuentas y las cuentas de la lechera. Si la aplicación del artículo 155 se lleva a cabo con el rigor previsto pueden quedar al descubierto las tripas de una administración que ha hecho santo y seña de la opacidad, la arbitrariedad y la corrupción más absolutas.