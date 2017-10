No habrá coalición con Ciudadanos y el PSC de cara a las elecciones catalanas. Cosa distinta es que, tras el 21 de diciembre, se intente un acuerdo con las formaciones constitucionalistas si dan los números. Xavier García Albiol será el candidato de los populares pese al insistente ruido interno de los últimos días. "Somos un valor seguro y fiable. No jugamos al regate corto ni entramos en dimes ni diretes", subrayó Fernando Martínez-Maillo, ya en clave electoral.

En el punto de mira estarán las formaciones independentistas, aunque en Génova no descartaron criticar a sus posibles aliados -Ciudadanos y PSC- durante la campaña electoral. "Frente a los experimentos, somos el único valor seguro", en palabras de un miembro de la cúpula. "Habrá que ver las encuestas". Maillo, en rueda de prensa, no quiso dar muchos detalles sobre la estrategia más allá de vender al PP un "partido fiable" y ser muy duro contra Carles Puigdemont y sus socios. También fue muy crítico con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y las marcas de Podemos.

Este lunes, Mariano Rajoy fue recibido con aplausos por los miembros del Comité Ejecutivo del PP. Nadie criticó su plan de acción en Cataluña y, ante los medios de comunicación, los barones regionales no ahorraron elogios. En el turno de réplica, únicamente tomó la palabra Albiol, encumbrado como candidato. "Estas elecciones son muy complicadas y no hay muchos dispuestos a poner la cara en el cartel. Seguramente es más cómodo esperar a tiempos mejores", trasladó su equipo sobre los rumores que apuntaban a Dolors Montserrat, la titular de Sanidad, como opción.

El presidente no dijo nada a puerta cerrada que no haya afirmado públicamente. Estuvo bastante tiempo hablando de economía. Después, el coordinador general reivindicó su papel y fijó como prioridad las elecciones del 21-D. "Somos un valor seguro", afirmó a puerta cerrada. Irá en campaña, aunque se "modulará" su presencia. Tras el Comité Ejecutivo, la dirección nacional se reunió con Albiol y su equipo para empezar la coordinación. "El Gobierno está actuando de forma exquisita en tiempo y forma. Algunos nos reclamaban el 155 día sí y día también de manera apresurada e invasiva y otros nos decían que no teníamos que hacer nada. El presidente ha actuado en el momento en el que tenía que hacerlo", destacó Maillo.