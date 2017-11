"Una candidatura conjunta constitucionalista sería hacerle el juego a los separatistas"

El portavoz de Ciudadanos en el parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha atendido este viernes la llamada de Es la Mañana de esRadio para analizar la situación creada en Cataluña tras la entrada en prisión de Junqueras y ocho exconsejeros de la Generalidad, la fuga de Carles Puigdemont y otros cinco exconsejeros y la celebración de elecciones en menos de dos meses.

Carrizosa ha sido especialmente crítico con "partidos como Podemos o los nacionalistas" por atacar "una resolución judicial" y calificarla de antidemocrática. "Personalmente no me alegro de la entrada en prisión de nadie", decía Carrizosa, pero "nadie puede decir que un juez no tenga derecho a dictar una resolución judicial como ésta en un caso como éste."

El portavoz de Ciudadanos cree que los partidos que están criticando esta decisión judicial son los partidos que "quieren destruir España, fuerzas que critican ferozmente la resolución judicial y cuestionan con ello el estado de derecho y la separación de poderes".

Refiriéndose a la postura de los partidos separatistas así como de Podemos y sus confluencias, Carrizosa decía que son los partidos que "no creen en nuestro estado de derecho. Son antisistema y antieuropeos". Respecto a la declaración de independencia, el diputado añade que "los que estuvimos allí y vimos el atropello que se estaba cometiendo, sabíamos que la democracia y el estado de derecho debe seguir imperando".

Respecto a la situación creada por el procedimiento judicial, Carrizosa considera que éste debe seguir su curso mientras que "los demás nos afanamos en lo que nos tenemos que afanar que es en ganar las elecciones" para que "el bloque constitucionalista pueda cerrar un acuerdo para tener un gobierno que dé una respuesta democrática en el Gobierno".

"¿Y si ganan los independentistas?", Se preguntaba, "tienen que encontrar un Estado seguro de sí mismo en la defensa de la democracia, la igualdad y la integridad territorial".

También le han preguntado por el artículo 155 de la Constitución y su vigencia. Para el de Ciudadanos, su vigencia "tiene que durar hasta que se conforme un nuevo gobierno", si éste es nacionalista, "habrá que esperar. Los constitucionalistas no podemos abdicar de la defensa de la Constitución, la democracia y los derechos de los catalanes que están siendo atropellados ahora mismo".

También se ha referido a la declaración pública que emitió este jueves TV3 desde Bruselas. En su opinión, "una vergüenza que se use un medio de comunicación público, pagado por todos los catalanes, como plataforma para unos señores que están acusados de delitos gravísimos y que ya no tienen ningún cargo institucional". Lamenta que no se haya dado solución al tema de TV3, "nos hemos hartado de decir que son parciales y no nos ha servido de nada". Y añade que "cuando haya unas elecciones en Cataluña debemos cambiar muchas cosas, entre ellas, la forma de elección de la dirección de TV3 para garantizar su independencia".

De vuelta a Podemos, se queja de que amparen el separatismo y la voladura de la legislación, y recuerda que "si uno toma distancia ve que todo el vendaval lo agitan los mismos, los separatistas y podemos". A estos últimos, Carrizosa les pide una abstención en el momento de la verdad para facilitar que el bloque constitucionalista pueda gobernar tras las elecciones.

Las próximas elecciones

Carrizosa no contempla la posibilidad de hacer una candidatura conjunta por parte del bloque constitucionalista porque "sería hacerle el juego a los separatistas en el plano electoral, porque lo interpretarían en clave plebiscitaria, independencia o no independencia"