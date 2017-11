José María Aznar evitó el choque con Mariano Rajoy y negó que esté sopesando formar un nuevo partido político. Según afirmó, seguirá siendo afiliado raso del PP aunque ensalzó "las condiciones políticas muy relevantes" de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. "El PP también tiene gente muy buena", precisó, aunque no dio nombres. En su día, señaló a Pablo Casado, actual vicesecretario general que trabajó a sus órdenes en la Fundación FAES.

Hacía meses que el expresidente no concedía una entrevista. En la SER, aseguró que España atraviesa una situación "muy preocupante, la más difícil desde la Transición" en la que toca apoyar a las formaciones constitucionalistas. "Ahora estamos donde estamos. No voy a criticar al Gobierno", avisó a navegantes, aunque a renglón seguido admitió que se siente "muy cercano" a las tesis de su predecesor, Felipe González, sobre el pulso separatista. "No voy a hacer que nadie se incomode", añadió.

A ojos de Aznar, si el día después de las elecciones catalanas "estamos como antes de la intervención del 155, estaremos todos peor, en especial los catalanes". Y de ahí que insistiera en la idea de que Ciudadanos, PSC y PP han de vender bien su proyecto y convencer al mayor número de ciudadanos. "No existe un problema entre Cataluña y España" sino "entre los independentistas", exclamó.

"No me pregunte en nombre del PP porque no puedo hablar en nombre del PP", replicó a Pepa Bueno en un momento determinado de la entrevista. "Yo sé que usted quiere que me meta con Rajoy", dijo entre risas. Lo más que censuró del actual presidente es que "ha habido un déficit de política muy grande" en Cataluña. "Cuando los vacíos existen en política, los cubren otros", lamentó, en relación al crecimiento de las formaciones independentistas.

Al hablar del futuro, Aznar rechazó que tenga "candidatos para nada", si bien destacó la figura de Rivera por encima de cualquier otro dirigente político, incluido del partido en el que milita. No criticó a Rajoy pero en ningún momento le elogió más allá de defender la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Los momentos más delicados de la entrevista llegaron una vez abierto el capítulo de la corrupción. Aznar se desvinculó por completo de la supuesta caja B del PP. "No he tenido relación con ellos", afirmó en más de una ocasión, en relación a los presuntos cabecillas de la trama. "Fue un político y un vicepresidente del Gobierno formidable", destacó sobre Rodrigo Rato, aunque después pudo haber hecho "cosas que no debía".

Le preguntaron por la guerra de Irak y por los atentados terroristas del 11M y Aznar defendió su gestión en ambos momentos. "No modifico ni una letra ni una coma de lo que dije", sentenció sobre los atentados de Madrid.